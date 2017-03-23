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Анатолий Воробьев: Сорокин - один из лучших наших футбольных менеджеров

Бывший генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьев прокомментировал информацию о том, что место Виталия Мутко в совете ФИФА может занять Алексей Воробьев.

"Считаю, что Алексей — один из лучших наших футбольных менеджеров. Я видел его работу на посту генерального секретаря РФС. Он действительно инновационный менеджер, который будет достойно представлять Россию, если его изберут в совет ФИФА. Надо сказать, что мы можем потерять место впервые с 1947-го года. Так что нужно приложить все усилия, чтобы сохранить свои позиции в этом органе. Сейчас работа проходит в режиме цейтнота, так что Сорокин — это лучший кандидат. Его знают в ФИФА, он прекрасный дипломат. Недавно я со своими коллегами защитил грант на тему индекса развития футбола в странах. В данном случае, была представлена методика вычисления этого индекса в 55-ти странах УЕФА. Эту работу нужно распространить ФИФА, поскольку это перенесет в развивающиеся страны лучшие практики по управлению футболом. К сожалению, все обращают внимание на то, что мы на 60-х местах в общем рейтинге, однако куда важнее, как развивается футбол в стране: инфраструктура, условия, тренеры, pr-поддержка. Если Алексей Леонидович пойдет дальше своих предшественников с точки зрения инноваций, то мир будет нас ассоциировать не только с допинговыми скандалами и коррупцией, но и с тем, что мы можем привнести в футбольный менеджмент что-то новое. Хочется, чтобы он обратил внимание на те продукты, которые разрабатываются в России", — цитирует Воробьёва "Спорт День за Днем".
Теги: Воробьев Сорокин
Сегодня, 18:30
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№1 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 18:36) #
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Сорокин? Кто это? Есть порно с ним?
Регистрация: 7.03.2016
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