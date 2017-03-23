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Мария Захарова: цель западного мира - сорвать чемпионат мира в России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге сообщила, что западный мир готовит кампанию по срыву чемпионата мира 2018 года в России.

"Через какое-то время, очень непродолжительное, мы будем свидетелями очень активных действий западного мира на этом направлении. Будут предприниматься очень серьёзные шаги в отношении проводимого в России мероприятия и по его подготовке. И целью, конечно, будет его срыв. Для этого будут использованы все возможности — информационные, влияние на общественное мнение и будут различные сюрпризы", - цитирует Захарову "Интерфакс".
Сегодня, 19:47
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19
(7)
№19 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 21:23) #
  • +1
  •  (3)
online

Цитата: Сабака-бабака
Цитата: мяч квадратный
Видел какие у неё сиськи?А жоппа?
Не ужель как у свиньи ?!?!.... Сексуально наверно по твоему .....

свиноёп - дело благородное,

Цитата: Сабака-бабака
Я не смотрю порно с Захаровой , слава богу.... Вообще не смотрю федеральные каналы ....

Ты хохол штоле суkа (с)?
Регистрация: 7.03.2016
№18 Написал: Сабака-бабака (Сегодня, 21:07) #
  • -3
  •  (3)
online

Цитата: мяч квадратный
Видел какие у неё сиськи?А жоппа?

Не ужель как у свиньи ?!?!.... Сексуально наверно по твоему .....
Цитата: мяч квадратный
Можно подумать ты когда порно смотришь, не дрочишь,

Я не смотрю порно с Захаровой , слава богу.... Вообще не смотрю федеральные каналы ....
Регистрация: 21.01.2016
№17 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 21:04) #
  • 0
  •  (4)
online

Кто с мячом к нам придет, тот пусть в мяч и играет!)) остальные по барабану....- не хотят, пусть дрочат в Киеве и Лондоне....
Регистрация: 28.12.2015
№16 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 20:58) #
  • -5
  •  (5)
online

Цитата: Сабака-бабака
Дааа..... Ну и выбор у тебя .... Захарова .... Свиньи ..... Подрачить ....
Не жЫсть а именины сердца ....


Можно подумать ты когда порно смотришь, не дрочишь, а терпишь. А Захарова в натуре сексуальна. Видел какие у неё сиськи?А жоппа? То-то же!
Регистрация: 7.03.2016
№15 Написал: Сабака-бабака (Сегодня, 20:56) #
  • -4
  •  (4)
online

Цитата: мяч квадратный
Цитата: ubica
Цитата: мяч квадратный
Я бы её трахнул.
Старовата

Да ну нах! Баба опытная - многому научит. А с малолетних сухощелок какой толк? Это как свиней епать... Что епал. что так подрочил...

Дааа..... Ну и выбор у тебя .... Захарова .... Свиньи ..... Подрачить ....
Не жЫсть а именины сердца ....
Регистрация: 21.01.2016
№14 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 20:55) #
  • -4
  •  (4)
online

Захарова сексуальна! Я бы её отдался.
Регистрация: 7.03.2016
№13 Написал: dryhnozaurus (Сегодня, 20:54) #
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Независимо от отношения к ней самой или отношения к Мутко, или, страшно сказать, Путину, тот, кто не понимает, что сказанное ей - правда, ну очень недалёкие люди. В принципе, абсолютно вся истерия по поводу допинга в России связана именно с этим, то, как топорно работают британские СМИ вообще не должно оставлять сомнений в их истинных целях. Другое дело зачем они хотят сорвать, а лучше лишить Россию этого чемпионата...
Правда же трудно представлять адом страну, которую как минимум месяц показывают по всем каналам во всем мире, города, аэропорты,гостиницы, стадионы, и, самое главное, людей. Нормальных, добрых, человечных, открытых и приветливых. Не голливудских и СНН-ских русских в ушанках и с медведями, которые и не люди вовсе, а нормальных и в чем-то офигительных людей. Расчеловечивание не сработает. Враг окажется людьми, а так нельзя. Ребята, не будьте полезными идиотами, я Захарову не люблю за другое, но в данном случае она права на 100%.
Регистрация: 12.06.2016
№12 Написал: Сабака-бабака (Сегодня, 20:54) #
  • -2
  •  (8)
online

Захарова .... Захарова .... Эта такая стрёмная марамойка !.... Гопница от дипломатии .....
Регистрация: 21.01.2016
№11 Написал: parafraz СПБ (Сегодня, 20:48) #
  • +6
  •  (6)
online

Кавалеры собрались...
молодцы...


--------------------
У нас команда лучше и шансов больше. (с) Ломбертс
Регистрация: 30.09.2007
№10 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 20:26) #
  • +7
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
Такое ощущение что сайт заполонили школьники со своим "я бы вдул"
Регистрация: 19.03.2010
№9 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 20:24) #
  • -8
  •  (8)
online

Цитата: ubica
Цитата: мяч квадратный
Я бы её трахнул.
Старовата

Да ну нах! Баба опытная - многому научит. А с малолетних сухощелок какой толк? Это как свиней епать... Что епал. что так подрочил...
Регистрация: 7.03.2016
№8 Написал: ubica (Сегодня, 20:22) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: мяч квадратный
Я бы её трахнул.

Старовата

Цитата: мяч квадратный
чего в мне минусов понаставили

Старовата laughing


--------------------
Всегда объективен и адекватен!!!!!!!!!
"Филатов его породил,я его убью!"-Ю.П.Семин
Регистрация: 12.05.2010
№7 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 20:05) #
  • -12
  •  (18)
online

чего в мне минусов понаставили, как будто желание трахнуть бабу то что-то плохое? гомосексуалисты чёртовы!
Регистрация: 7.03.2016
№6 Написал: vlees^^ (Сегодня, 20:01) #
  • -3
  •  (21)
online
Болеет за:
«Спартак»
Воу воу на Россию нападают враги,что же делать?(((Сплотимся вокруг нашего лидера царя Володьки и родной партии,СЛАВА ЕДИНОЙ РОССИИ
Регистрация: 15.03.2017
№5 Написал: ачуда (Сегодня, 19:57) #
  • -5
  •  (11)

А я бы даже не посмотрел в ее сторону.
Регистрация: 1.02.2017
№4 Написал: Поло (Сегодня, 19:57) #
  • -2
  •  (14)

Лучше скажи какая цель у твоего святого дружка Мутко
Регистрация: 23.03.2017
№3 Написал: checkmate (Сегодня, 19:55) #
  • -7
  •  (19)

Цитата: мяч квадратный
Я бы её трахнул.


Она заразная.
Регистрация: 21.02.2016
№2 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 19:53) #
  • -15
  •  (15)
online

Я бы её трахнул.
Регистрация: 7.03.2016
№1 Написал: checkmate (Сегодня, 19:51) #
  • -8
  •  (24)

Абсолютно неадекватная дама
Регистрация: 21.02.2016
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