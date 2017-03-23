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Игорь Албин: если у "Зенита" есть идеи по модернизации "Крестовского" - это вопрос к клубу

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин заявил, что стадион "Крестовский" соответствует международным требованиям ФИФА.

"Стадион введен в эксплуатацию 29 декабря 2016 года и принимает соревнования международного уровня – Кубок конфедераций 2017 года. Объект соответствует международным требованиям ФИФА, это подтверждено в рамках пятого инспекционного визита, состоявшегося 27 февраля 2017 года. Если у футбольного клуба "Зенит" есть идеи, связанные с модернизацией, то это вопрос к клубу", – цитирует Албина "Радио "Зенит".
Теги: Албин Зенит
Сегодня, 20:17
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4
(1)
№4 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 21:22) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Обалдеть!
3 клуба построили классные стадионы, Локо давно построил и ничего не надо модернизировать и улучшать, всё отлично.
И только о стадионе Зенита столько разговоров, да чтож такое то. Ну если воруете то хотя бы молчите не раздражайте народ.
Регистрация: 10.10.2006
№3 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 20:54) #
  • +1
  •  (1)
online

После ЧМ его снова начнут модернизировать На сумму, примерно равную затратам на строительство. Если не больше... воровать то надо.. тем паче что власть благоволит.
Регистрация: 7.03.2016
№2 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 20:39) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Его уже надо модернизировать?


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№1 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:32) #
  • +1
  •  (1)

Т. е. дальше - за свой счет?
В принципе, оно и к лучшему.
Регистрация: 12.11.2007
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