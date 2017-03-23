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Марио Фернандес сможет сыграть против сборной Кот-д'Ивуара

Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что сборная Кот-д'Ивуара согласилась на участие защитника ЦСКА Марио Фернандеса в предстоящей товарищеской встрече со сборной России.

"Препятствий к его участию в игре нет, это товарищеские матчи, ивуарийцы дали согласие. Теперь выбор только за нашим тренером. Сможет ли он сыграть против бельгийцев? Мы ждём от них ответа", — цитирует Мутко ТАСС.
Теги: Фернандес Мутко Сборная Кот-д’Ивуара Сборная России
Сегодня, 21:04
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(2)
№10 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 21:34) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
позор.


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№9 Написал: tiki Москва (Сегодня, 21:33) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
пусть лучше на лавке посидит.или минут 15 в конце
лишь бы просто без травм...заменить 100% никто не сможет


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№8 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 21:22) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
может ли он сыграть против бельгийцев? Мы ждём от них ответа

У россиян не хочешь спросить, может ли бразилец играть за сборную России?
Регистрация: 19.03.2010
№7 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 21:21) #
  • +2
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online

Цитата: MATPOCOB
На данный момент лучший правый защитник. Хорошо если сыграет.


Пока ему нет альтернативы. И вряд ли в скором внемени будет. Афигеный успех селекционного отдела ЦСКА
Регистрация: 7.03.2016
№6 Написал: Голеодор Москва (Сегодня, 21:20) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Алания»
Цитата: MATPOCOB
На данный момент лучший правый защитник. Хорошо если сыграет.

Ну конечно хорошо, Гинеру же надо провести предпродажную подготовку его, в АПЛ надо набирать 75% игр за сборную...
Регистрация: 3.05.2015
№5 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 21:18) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
На данный момент лучший правый защитник. Хорошо если сыграет.
Регистрация: 10.10.2006
№4 Написал: Vadim1986 (Сегодня, 21:16) #
  • +2
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anonymous,
Он по правилам только через три месяца сыграть за сборную может.
Регистрация: 12.03.2017
№3 Написал: anonymous (Сегодня, 21:09) #
  • +1
  •  (1)
online

я что то не понял, а зачем согласие КотДи и Бельгии для его участия?
Регистрация: 8.01.2017
№2 Написал: tuner (Сегодня, 21:08) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Ростов»
Классно! Фёдор не сможет, Артём тоже не сможет, зато простой русский парень Марио сможет.
Регистрация: 29.08.2015
№1 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 21:05) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Лучший правый защ, без сомнения...
Регистрация: 6.01.2006
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