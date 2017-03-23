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Александр Мартынович выбран капитаном сборной Беларуси
Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко в преддверии отборочного матча ЧМ-2018 против Швеции сообщил, что новым капитаном команды выбран защитник "Краснодара" Александр Мартынович.
"Выборы прошли вчера, и капитаном был выбран Мартынович, а заместителями Филипенко и Кисляк", – цитирует Мартыновича Football.By.
"Выборы прошли вчера, и капитаном был выбран Мартынович, а заместителями Филипенко и Кисляк", – цитирует Мартыновича Football.By.
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