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Виктор Бондаренко: трижды взять ворота ивуарийцев вполне реально

Известный тренер Виктор Бондаренко, более 20 лет проработавший в Африке, выразил уверенность в том, что сборная России может забить в ворота Кот-д`Ивуара три гола.

"Трижды взять ворота ивуарийцев вполне реально. Особенно если открыть счет уже в начале и заставить соперника раскрыться. Верю, что у нас есть добротные футболисты, хотя в последнее время на этот счет все больше сомнений. При всем моем уважении к Бухарову, не понимаю, почему его привлекли в сборную. Человек вышел сейчас на свой уровень, но его возможности ограничены. Тягучий игрок. Не думаю, что это шаг вперед. Еще Кержакова вернули бы. Вместе с тем в Краснодаре уже в разгаре весна. Прекрасный новый стадион, новые веяния, новые надежды. Надо спокойно побеждать и готовиться к Бельгии", - цитирует Бондаренко "Спорт-Экспресс".
Теги: Сборная Кот-д’Ивуара Сборная России
Вчера, 23:43
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№1 Написал: РостовПапа (Сегодня, 00:42) #
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Болеет за:
«Ростов»
Угу, как с Коста-Рикой будет 3:4 (или 3:5)
Регистрация: 18.05.2016
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