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Фото и видеорепортаж с предматчевых тренировок сборных России и Кот Д'Ивуара (фото, видео)

В предверии товарищеской встречи сборных России и Кот Д'Ивуара команды провели предматчевые тренировки, первые 15 минут которых в соответствии с регламентом международных встреч были доступны для СМИ. Предлагаем вашему вниманию небольшой фотоочерк и видеорепортаж о том, как это было:

Отметим что встреча пройдёт 24 марта 2017 года на стадионе ФК "Краснодар". Начало в 19:00. Игра будет транслироваться на телеканалах "Первый", а также "Матч! Футбол 1"

Сборная России:














Сборная Кот Д'Ивуара:







Теги: Сборная России Сборная Кот-д’Ивуара Rвидео Фото
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