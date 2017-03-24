Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лучший игрок 20 тура
Новости партнеров
Лента новостей:
13:44
Леонид Слуцкий: пытаешься что-то сделать в детском футболе за свой счет, а мне же еще и угрожают (42)
Леонид Слуцкий: пытаешься что-то сделать в детском футболе за свой счет, а мне же еще и угрожают (42)
08:49
Валерий Карпин: если бы мне кто-то объяснил, в какой футбол играет "Спартак", я был бы счастлив (47)
Валерий Карпин: если бы мне кто-то объяснил, в какой футбол играет "Спартак", я был бы счастлив (47)
Александр Тарханов: ситуация вокруг ЧМ-2018 может перевернуться за один день
Главный тренер "Урала" Александр Тарханов завил, что для срыва чемпионата мира в 2018 году нужна серьёзная и веская причина.
"Сорвать ЧМ-2018, который состоится в России, можно, например, не отправив на него свои команды. Но, насколько мне известно, об этом пока никто не говорит. Никаких поползновений в этом отношении там не было и нет. Все хотят приехать, все хотят участвовать. А вообще рассуждать о возможном срыве таких серьёзных турниров и делать какие-то прогнозы не имеет смысла, потому что всё может перевернуться за один день", - цитирует Тарханова НСН.
"Сорвать ЧМ-2018, который состоится в России, можно, например, не отправив на него свои команды. Но, насколько мне известно, об этом пока никто не говорит. Никаких поползновений в этом отношении там не было и нет. Все хотят приехать, все хотят участвовать. А вообще рассуждать о возможном срыве таких серьёзных турниров и делать какие-то прогнозы не имеет смысла, потому что всё может перевернуться за один день", - цитирует Тарханова НСН.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.