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Александр Тарханов: ситуация вокруг ЧМ-2018 может перевернуться за один день

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов завил, что для срыва чемпионата мира в 2018 году нужна серьёзная и веская причина.

"Сорвать ЧМ-2018, который состоится в России, можно, например, не отправив на него свои команды. Но, насколько мне известно, об этом пока никто не говорит. Никаких поползновений в этом отношении там не было и нет. Все хотят приехать, все хотят участвовать. А вообще рассуждать о возможном срыве таких серьёзных турниров и делать какие-то прогнозы не имеет смысла, потому что всё может перевернуться за один день", - цитирует Тарханова НСН.
Теги: Тарханов
Сегодня, 16:31
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№1 Написал: Ksandos 2 (Сегодня, 17:46) #
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Отмораживать себе уши назло маме никто не будет, уже взрослые все
Регистрация: 19.03.2017
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