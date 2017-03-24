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Руслан Нигматуллин: сегодня мы обязаны побеждать Кот'д-Ивуар
Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча национальной команды со сборной Кот'д-Ивуара.
"Каждый хочет победы национальной команды! Ждём появления рисунка сборной, его узнаваемости. Состав должен быть сильнейшим. Хочется, чтобы получали свои шансы и играли те, кто хорошо, ярко выглядят в чемпионате.
Черчесову придётся найти замены отсутствующим игрокам, потому что такие ситуации могут быть и на Кубке конфедераций, и на чемпионате мира. Главный тренер вынужден уже наигрывать состав, потому что не так много времени осталось до этих турниров.
Сегодня мы обязаны выигрывать! Черчесов максималист и всегда ставит высокие задачи в любом матче. Важно побеждать и не пропускать независимо от статуса матча. Надеюсь, что 2:0 наши спокойно и уверенно выиграют", - цитирует Нигматуллина "Чемпионат.сом".
"Каждый хочет победы национальной команды! Ждём появления рисунка сборной, его узнаваемости. Состав должен быть сильнейшим. Хочется, чтобы получали свои шансы и играли те, кто хорошо, ярко выглядят в чемпионате.
Черчесову придётся найти замены отсутствующим игрокам, потому что такие ситуации могут быть и на Кубке конфедераций, и на чемпионате мира. Главный тренер вынужден уже наигрывать состав, потому что не так много времени осталось до этих турниров.
Сегодня мы обязаны выигрывать! Черчесов максималист и всегда ставит высокие задачи в любом матче. Важно побеждать и не пропускать независимо от статуса матча. Надеюсь, что 2:0 наши спокойно и уверенно выиграют", - цитирует Нигматуллина "Чемпионат.сом".
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