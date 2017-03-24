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Анатолий Бышовец: Полоз и Бухаров позволят нам обыграть Кот-д’Ивуар

Бывший тренер сборной СССР и России Анатолий Бышовец поделился своими ожиданиями от предстоящего товарищеского матча Россия – Кот-д’Ивуар, который состоится 24 марта.

"Я оптимистично настроен, несмотря на то что команда давно не собиралась. Есть определённые проблемы, в том числе и в атаке: нет Смолова, Дзюбы, но замены в лице Полоза и Бухарова позволят нам выиграть. У соперника много представителей европейских клубов, но это не самый боевой состав. Не сильно должно отразиться отсутствие Глушакова и Дзагоева. Ерохин, Миранчук, Зобнин благодаря целеустремлённости и качеству игры могут заявить о себе.

Благоприятен тот факт, что в команде хорошая обстановка и единство. Я думаю, что есть возможность поэкспериментировать и в обороне, и по схеме игры и посмотреть вновь прибывших игроков. Соперник позволяет организовать хороший спарринг и в то же время получить максимум информации о состоянии сборной на сегодняшний день. Я думаю, что не пропустим и забьём. Может, не будет крупного счёта, но разница в два мяча может быть", - цитирует Бышовца "Чемпионат.сом".
Теги: Бышовец Полоз Бухаров Сборная Кот-д’Ивуара Сборная России
Сегодня, 17:20
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(1)
№3 Написал: ачуда (Сегодня, 18:09) #
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online

Совсем старый сбрендил на радости от включения в штат советников.
Регистрация: 1.02.2017
№2 Написал: RoDon22 г. Ростов на Дону (Сегодня, 17:56) #
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Болеет за:
«Ростов»
При всем уважении к нашим (футболистам Ростова) не был бы столь категоричным в итогах матча.
Регистрация: 30.11.2015
№1 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 17:22) #
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Они точно разрешат это сделать???))) хитрый заголовок...))
Регистрация: 28.12.2015
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