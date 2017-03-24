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Анатолий Бышовец: Полоз и Бухаров позволят нам обыграть Кот-д’Ивуар
Бывший тренер сборной СССР и России Анатолий Бышовец поделился своими ожиданиями от предстоящего товарищеского матча Россия – Кот-д’Ивуар, который состоится 24 марта.
"Я оптимистично настроен, несмотря на то что команда давно не собиралась. Есть определённые проблемы, в том числе и в атаке: нет Смолова, Дзюбы, но замены в лице Полоза и Бухарова позволят нам выиграть. У соперника много представителей европейских клубов, но это не самый боевой состав. Не сильно должно отразиться отсутствие Глушакова и Дзагоева. Ерохин, Миранчук, Зобнин благодаря целеустремлённости и качеству игры могут заявить о себе.
Благоприятен тот факт, что в команде хорошая обстановка и единство. Я думаю, что есть возможность поэкспериментировать и в обороне, и по схеме игры и посмотреть вновь прибывших игроков. Соперник позволяет организовать хороший спарринг и в то же время получить максимум информации о состоянии сборной на сегодняшний день. Я думаю, что не пропустим и забьём. Может, не будет крупного счёта, но разница в два мяча может быть", - цитирует Бышовца "Чемпионат.сом".
"Я оптимистично настроен, несмотря на то что команда давно не собиралась. Есть определённые проблемы, в том числе и в атаке: нет Смолова, Дзюбы, но замены в лице Полоза и Бухарова позволят нам выиграть. У соперника много представителей европейских клубов, но это не самый боевой состав. Не сильно должно отразиться отсутствие Глушакова и Дзагоева. Ерохин, Миранчук, Зобнин благодаря целеустремлённости и качеству игры могут заявить о себе.
Благоприятен тот факт, что в команде хорошая обстановка и единство. Я думаю, что есть возможность поэкспериментировать и в обороне, и по схеме игры и посмотреть вновь прибывших игроков. Соперник позволяет организовать хороший спарринг и в то же время получить максимум информации о состоянии сборной на сегодняшний день. Я думаю, что не пропустим и забьём. Может, не будет крупного счёта, но разница в два мяча может быть", - цитирует Бышовца "Чемпионат.сом".
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