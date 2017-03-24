Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лучший игрок 20 тура
Новости партнеров
Лента новостей:
20:08
Виталий Мутко и Сергей Прядкин вручили приз Федору Смолову, как лучшему игроку России 2016 года
Виталий Мутко и Сергей Прядкин вручили приз Федору Смолову, как лучшему игроку России 2016 года
18:16
Дмитрий Булыкин: трудно наигрывать состав сборной, когда половина футболистов травмирована (1)
Дмитрий Булыкин: трудно наигрывать состав сборной, когда половина футболистов травмирована (1)
13:44
Леонид Слуцкий: пытаешься что-то сделать в детском футболе за свой счет, а мне же еще и угрожают (46)
Леонид Слуцкий: пытаешься что-то сделать в детском футболе за свой счет, а мне же еще и угрожают (46)
Джек Питт-Брук: в Москву на матч с Россией приехало бы много англичан
Ведущий спортивный обозреватель британского таблоида The Independent Джек Питт-Брук рассказал об отношении к возможному матчу сборных Англии и России осенью в Москве.
"Думаю, если матч с Россией в Москве все же будет, из Англии приедет много болельщиков. У сборной довольно большая группа фанатов, которые посещают все выездные матчи — что вы и могли увидеть в матче с Германией в Дортмунде на днях. Как вы знаете, команду теперь возглавляет Гарет Саутгейт. Но при этом я не считаю, что английские болельщики беспокоятся о результате матчей. Им больше нравится само приключение, выезд, эта атмосфера. Конечно, для Англии футбол всегда будет очень важен, но мало кто верит, что через год на чемпионате мира наша команда будет фаворитом. Мало кто думает, что Англия выиграет турнир. Но большая поддержка ей гарантирована", - цитирует журналиста ФАН.
"Думаю, если матч с Россией в Москве все же будет, из Англии приедет много болельщиков. У сборной довольно большая группа фанатов, которые посещают все выездные матчи — что вы и могли увидеть в матче с Германией в Дортмунде на днях. Как вы знаете, команду теперь возглавляет Гарет Саутгейт. Но при этом я не считаю, что английские болельщики беспокоятся о результате матчей. Им больше нравится само приключение, выезд, эта атмосфера. Конечно, для Англии футбол всегда будет очень важен, но мало кто верит, что через год на чемпионате мира наша команда будет фаворитом. Мало кто думает, что Англия выиграет турнир. Но большая поддержка ей гарантирована", - цитирует журналиста ФАН.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.