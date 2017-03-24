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Джек Питт-Брук: в Москву на матч с Россией приехало бы много англичан

Ведущий спортивный обозреватель британского таблоида The Independent Джек Питт-Брук рассказал об отношении к возможному матчу сборных Англии и России осенью в Москве.

"Думаю, если матч с Россией в Москве все же будет, из Англии приедет много болельщиков. У сборной довольно большая группа фанатов, которые посещают все выездные матчи — что вы и могли увидеть в матче с Германией в Дортмунде на днях. Как вы знаете, команду теперь возглавляет Гарет Саутгейт. Но при этом я не считаю, что английские болельщики беспокоятся о результате матчей. Им больше нравится само приключение, выезд, эта атмосфера. Конечно, для Англии футбол всегда будет очень важен, но мало кто верит, что через год на чемпионате мира наша команда будет фаворитом. Мало кто думает, что Англия выиграет турнир. Но большая поддержка ей гарантирована", - цитирует журналиста ФАН.
Сегодня, 19:24
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