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Данила Козловский стал федеральным послом ЧМ-2018
Актер Данила Козловский стал федеральным послом ЧМ-2018, который состоится в России.
Сертификат ему вручил вице-премьер РФ, глава Российского футбольного союза Виталий Мутко перед товарищеским матчем между национальной командой России и сборной Кот-д`Ивуара в Краснодаре, информирует ТАСС.
31-летний Козловский является лауреатом премий "Ника" и "Золотой орел". Актер известен по своим ролям в фильмах "Духless", "Шпион", "Экипаж", "Викинг". Также он сыграл роль Валерия Харламова в картине "Легенда 17".
Сертификат ему вручил вице-премьер РФ, глава Российского футбольного союза Виталий Мутко перед товарищеским матчем между национальной командой России и сборной Кот-д`Ивуара в Краснодаре, информирует ТАСС.
31-летний Козловский является лауреатом премий "Ника" и "Золотой орел". Актер известен по своим ролям в фильмах "Духless", "Шпион", "Экипаж", "Викинг". Также он сыграл роль Валерия Харламова в картине "Легенда 17".
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