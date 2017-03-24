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Данила Козловский стал федеральным послом ЧМ-2018

Актер Данила Козловский стал федеральным послом ЧМ-2018, который состоится в России.

Сертификат ему вручил вице-премьер РФ, глава Российского футбольного союза Виталий Мутко перед товарищеским матчем между национальной командой России и сборной Кот-д`Ивуара в Краснодаре, информирует ТАСС.

31-летний Козловский является лауреатом премий "Ника" и "Золотой орел". Актер известен по своим ролям в фильмах "Духless", "Шпион", "Экипаж", "Викинг". Также он сыграл роль Валерия Харламова в картине "Легенда 17".
Сегодня, 19:34
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№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:40) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Посол Козловский послан..


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: Поло (Сегодня, 19:38) #
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  •  (2)
online

unamused
Регистрация: 23.03.2017
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