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В Ставрополье надеются принять команды ЧМ-2018
Ставропольский край имеет хорошие шансы принять команды-участницы чемпионата мира 2018 года на своих тренировочных базах. Условия размещения в регионе уже уточняли представители сборных Франции и Германии, сообщил ТАСС министр физической культуры и спорта края Роман Марченко.
"На территории России строится 64 базы для 32 команд, не факт, что на какие-то из них команды приедут. Нам уже звонили специалисты из Германии, Франции, спрашивали о наличии баз, температурном режиме в районе их размещения. Кто уже на 100 процентов знает, что выйдет в финал, уточняют возможные условия", - сказал он.
По словам министра, в декабре 2017 года определится состав участников финальной части чемпионата мира, после чего сборные определятся с тренировочными базами. "Приблизительно в декабре будет понятно, какие команды выберут наши базы. У нас большое представительство (по количеству площадок). Мы идем после Санкт-Петербурга, где тоже будет пять баз, в остальных регионах в основном строят по две-три базы", - пояснил Марченко.
"На территории России строится 64 базы для 32 команд, не факт, что на какие-то из них команды приедут. Нам уже звонили специалисты из Германии, Франции, спрашивали о наличии баз, температурном режиме в районе их размещения. Кто уже на 100 процентов знает, что выйдет в финал, уточняют возможные условия", - сказал он.
По словам министра, в декабре 2017 года определится состав участников финальной части чемпионата мира, после чего сборные определятся с тренировочными базами. "Приблизительно в декабре будет понятно, какие команды выберут наши базы. У нас большое представительство (по количеству площадок). Мы идем после Санкт-Петербурга, где тоже будет пять баз, в остальных регионах в основном строят по две-три базы", - пояснил Марченко.
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