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Юлиан Вайгль не сыграет против Азербайджана

Полузащитник сборной Германии Юлиан Вайгль пропустит матч отбора к ЧМ-2018 с командой Азербайджана.

Хавбек получил травму бедра в матче с Англией (1:0) и уже покинул национальную команду, сообщает Fourfourtwo.com.

Также под вопросом находится участие в поединке Месута Озила, которого беспокоят боли в спине.

"Газета.ру"
Теги: Сборная Германии Сборная Азербайджана
Сегодня, 20:23
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