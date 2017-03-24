Юлиан Вайгль не сыграет против Азербайджана

Полузащитник сборной Германии Юлиан Вайгль пропустит матч отбора к ЧМ-2018 с командой Азербайджана.Хавбек получил травму бедра в матче с Англией (1:0) и уже покинул национальную команду, сообщает Fourfourtwo.com.Также под вопросом находится участие в поединке Месута Озила, которого беспокоят боли в спине.