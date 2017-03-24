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Люк Де Йонг заменит Янссена в сборной Нидерландов

Нападающий Люк де Йонг вызван в сборную Нидерландов на замену заболевшему Винсенту Янссену.

Вместе с командой форвард будет готовиться к матчу отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с Болгарией, информирует официальный сайт Королевского футбольного союза.

Поединок состоится 25 марта в 22:45 мск.

"Газета.ру"
Теги: Сборная Нидерландов
Сегодня, 20:37
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