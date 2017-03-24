Люк Де Йонг заменит Янссена в сборной Нидерландов

Нападающий Люк де Йонг вызван в сборную Нидерландов на замену заболевшему Винсенту Янссену.Вместе с командой форвард будет готовиться к матчу отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с Болгарией, информирует официальный сайт Королевского футбольного союза.Поединок состоится 25 марта в 22:45 мск.