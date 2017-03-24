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Олег Романцев: многие футболисты сборной России не соответствуют уровню национальной команды
Многие игроки сборной России не соответствуют уровню национальной команды, считает бывший главный тренер сборной России и "Спартака" Олег Романцев.
"Идет поиск, и пока Станислав Черчесов на правильном пути. В каждом плохом случае есть что-то хорошее, нужно искать, нужно смотреть, есть время, хоть его и немного. Сегодня тренер убедился, что большинство из этого состава ни по каким параметрам под победу на чемпионате мира не подходят. Нет ничего удивительного, пусть ребята не обижаются, но многие из них не подходят для сборной.
Всё-таки сомнения у главного тренера были, пойдет ли этот состав или нет, Черчесов хотел на сто процентов убедиться в этом. Думаю, в следующем матче ротации будет больше, там другие игроки пойдут на проверку. В любом случае, этот матч очень информативен для Черчесова, он понял, кто из них кто, и на некоторых уже не будет обращать внимания. У нас достаточно много игроков такого уровня", - цитирует Романцева ТАСС.
"Идет поиск, и пока Станислав Черчесов на правильном пути. В каждом плохом случае есть что-то хорошее, нужно искать, нужно смотреть, есть время, хоть его и немного. Сегодня тренер убедился, что большинство из этого состава ни по каким параметрам под победу на чемпионате мира не подходят. Нет ничего удивительного, пусть ребята не обижаются, но многие из них не подходят для сборной.
Всё-таки сомнения у главного тренера были, пойдет ли этот состав или нет, Черчесов хотел на сто процентов убедиться в этом. Думаю, в следующем матче ротации будет больше, там другие игроки пойдут на проверку. В любом случае, этот матч очень информативен для Черчесова, он понял, кто из них кто, и на некоторых уже не будет обращать внимания. У нас достаточно много игроков такого уровня", - цитирует Романцева ТАСС.
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