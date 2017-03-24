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Олег Романцев: многие футболисты сборной России не соответствуют уровню национальной команды

Многие игроки сборной России не соответствуют уровню национальной команды, считает бывший главный тренер сборной России и "Спартака" Олег Романцев.

"Идет поиск, и пока Станислав Черчесов на правильном пути. В каждом плохом случае есть что-то хорошее, нужно искать, нужно смотреть, есть время, хоть его и немного. Сегодня тренер убедился, что большинство из этого состава ни по каким параметрам под победу на чемпионате мира не подходят. Нет ничего удивительного, пусть ребята не обижаются, но многие из них не подходят для сборной.

Всё-таки сомнения у главного тренера были, пойдет ли этот состав или нет, Черчесов хотел на сто процентов убедиться в этом. Думаю, в следующем матче ротации будет больше, там другие игроки пойдут на проверку. В любом случае, этот матч очень информативен для Черчесова, он понял, кто из них кто, и на некоторых уже не будет обращать внимания. У нас достаточно много игроков такого уровня", - цитирует Романцева ТАСС.
Теги: Романцев Сборная России
Сегодня, 22:32
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(2)
№8 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 23:05) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Кто такой Романцев, чтобы давать такие оценки игрокам?
Спроси любого перед матчем, никто однозначно не выскажется, после матча, все говоруны.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№7 Написал: Vadim1986 (Сегодня, 23:05) #
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online

Да все они соответствуют, две ноги есть значит тупо хотябы бегать могут, но не хотят...

И че больше всего убивает, мы НИРАЗУ не выигрывали мундиаль, хотя были в СССР составы на несколько уровней выше нынешней сборной, так откуда блиать иллюзии что мы должны выиграть его в 2018 году....
Регистрация: 12.03.2017
№6 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 22:57) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Сегодня тренер убедился, что большинство из этого состава ни по каким параметрам под победу на чемпионате мира не подходят.

под победу на чемпионате мира???
Проснись, Олег Иваныч, ты обосрался!
Регистрация: 6.12.2014
№5 Написал: Dragon (Сегодня, 22:55) #
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online
Болеет за:
«Ювентус»
не поставишь в состав не узнаешь,для того и экспериментирует Черчес чтобы увидеть кто соответствует а кто нет,но пора уже определить костяк и от него выстраивать игру
Регистрация: 28.02.2017
№4 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 22:47) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Я пол сборной в лицо не знаю. Кто *** все эти люди?


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Чемпион России - 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001
Обладатель Кубка России - 1994, 1998, 2003
Регистрация: 2.02.2017
№3 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 22:46) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Уровень игры футболистов явно ниже не только соперников из братской страны Слонов, но и ниже партнеров по своим клубам....долой лимит, в течении пяти лет прое...ем все, но потом подрастут негодяи, порвут и слонов и мосек.
Регистрация: 15.12.2013
№2 Написал: Colambous Переехал (Сегодня, 22:46) #
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online

Да пусть хоть сам в ворота станет,результат будет тот же. Пора эту программу закрывать,как бесперспективную.
Регистрация: 24.11.2016
№1 Написал: Lestat Москва (Сегодня, 22:39) #
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  •  (2)
online

Коста-Рика, Катар, Кот д'Ивуар... честно говоря сомневаюсь, что до этого чурбана что-то дойдет...
Регистрация: 26.03.2009
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