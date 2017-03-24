Джанлуиджи Буффон проведет тысячный матч в карьере

Голкипер Джанлуиджи Буффон выйдет в стартовом составе сборной Италии на матч отборочного цикла чемпионата мира 2018 года против албанцев.Для 39-летнего стража ворот этот матч станет тысячным в профессиональном футболе.Также Буффон побьет рекорд по количеству матчей среди игроков европейских сборных — это его 168 матч. У испанца Икера Касильяса — 167.