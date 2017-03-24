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Джанлуиджи Буффон проведет тысячный матч в карьере

Голкипер Джанлуиджи Буффон выйдет в стартовом составе сборной Италии на матч отборочного цикла чемпионата мира 2018 года против албанцев.

Для 39-летнего стража ворот этот матч станет тысячным в профессиональном футболе.

Также Буффон побьет рекорд по количеству матчей среди игроков европейских сборных — это его 168 матч. У испанца Икера Касильяса — 167.

"Газета.ру"
Теги: Буффон Сборная Италии
Сегодня, 22:34
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№1 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 22:35) #
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Классный заголовок, аплодирую...
Регистрация: 26.01.2007
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