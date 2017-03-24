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Виталий Мутко: результат устраивать не может - рисунка игры не видим

Результат сборной России в контрольном матче с командой Кот-д`Ивуара (0:2) не устраивает вице-премьера РФ, президента Российского футбольного союза (РФС) Виталия Мутко.

"По эмоциям всегда сложно делать выводы. В принципе это полезный для нас матч: мы сыграли с одной из сильнейших команд Африки, это хороший, поучительный спарринг. Результат устраивать не может - рисунка игры не видим. Ребята стараются, нужна модель, направление игры, об этом надо думать, должен быть костяк команды.

У нас еще одна игра, потом две до Кубка конфедераций, затем сам турнир, - продолжил глава РФС. - Но хотелось, чтобы в этой игре мы что-то увидели, даже несмотря на то, что у нас есть травмированные - Смолов, Дзюба. Должно быть понимание, во что мы играем, но разбирать игру отдельно по каждому нет смысла, проигрывает вся команда, а анализ будет делать тренер. У нас много специалистов - разберут игру по косточкам, но это наши лучшие ребята, я в этом абсолютно уверен, нравится нам это или нет", - цитирует Мутко ТАСС.
Теги: Мутко Сборная Кот-д’Ивуара Сборная России
Сегодня, 22:45
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№7 Написал: anonymous (Сегодня, 23:03) #
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online

Цитата: мяч квадратный
пока в спартаке есть кутеповы - за исход дерби я спокоен. больше им кутеповых! хороших и разных!

Кутепов один из худших, лучших нет
Регистрация: 8.01.2017
№6 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 23:01) #
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online

Цитата: Vadim1986
Сталина на вас нет,

нах нужен этот хач? один хач и так рулит сборной. как нарулил - мы сегодня видели.
Регистрация: 7.03.2016
№5 Написал: Vadim1986 (Сегодня, 22:59) #
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online

Сталина на вас нет, а то привыкли к пряникам.. После такой игры поехали бы вы лес валить или золото добывать в открытых карьерах лет на 5.
Регистрация: 12.03.2017
№4 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 22:55) #
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online

пока в спартаке есть кутеповы - за исход дерби я спокоен. больше им кутеповых! хороших и разных!
Регистрация: 7.03.2016
№3 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 22:54) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
сгинь нечисть....
Регистрация: 15.12.2013
№2 Написал: Colambous Переехал (Сегодня, 22:51) #
  • +1
  •  (1)
online

Черчесов усами рисует.
Регистрация: 24.11.2016
№1 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 22:47) #
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  •  (2)
online

У художника кисточки бракованные....((
Регистрация: 28.12.2015
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