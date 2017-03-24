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Виталий Мутко: результат устраивать не может - рисунка игры не видим
Результат сборной России в контрольном матче с командой Кот-д`Ивуара (0:2) не устраивает вице-премьера РФ, президента Российского футбольного союза (РФС) Виталия Мутко.
"По эмоциям всегда сложно делать выводы. В принципе это полезный для нас матч: мы сыграли с одной из сильнейших команд Африки, это хороший, поучительный спарринг. Результат устраивать не может - рисунка игры не видим. Ребята стараются, нужна модель, направление игры, об этом надо думать, должен быть костяк команды.
У нас еще одна игра, потом две до Кубка конфедераций, затем сам турнир, - продолжил глава РФС. - Но хотелось, чтобы в этой игре мы что-то увидели, даже несмотря на то, что у нас есть травмированные - Смолов, Дзюба. Должно быть понимание, во что мы играем, но разбирать игру отдельно по каждому нет смысла, проигрывает вся команда, а анализ будет делать тренер. У нас много специалистов - разберут игру по косточкам, но это наши лучшие ребята, я в этом абсолютно уверен, нравится нам это или нет", - цитирует Мутко ТАСС.
"По эмоциям всегда сложно делать выводы. В принципе это полезный для нас матч: мы сыграли с одной из сильнейших команд Африки, это хороший, поучительный спарринг. Результат устраивать не может - рисунка игры не видим. Ребята стараются, нужна модель, направление игры, об этом надо думать, должен быть костяк команды.
У нас еще одна игра, потом две до Кубка конфедераций, затем сам турнир, - продолжил глава РФС. - Но хотелось, чтобы в этой игре мы что-то увидели, даже несмотря на то, что у нас есть травмированные - Смолов, Дзюба. Должно быть понимание, во что мы играем, но разбирать игру отдельно по каждому нет смысла, проигрывает вся команда, а анализ будет делать тренер. У нас много специалистов - разберут игру по косточкам, но это наши лучшие ребята, я в этом абсолютно уверен, нравится нам это или нет", - цитирует Мутко ТАСС.
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