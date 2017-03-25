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Игорь Яновский: у сборной России почти нет сыгранности

Бывший полузащитник сборной России Игорь Яновский подвёл итоги встречи национальной команды в товарищеском матче с Кот-д`Ивуаром (0:2).

"Как объяснить поражение национальной команды? У сборной России почти нет сыгранности, да и Кот-д`Ивуар – сильная команда. Одна из лучших в Африке. Результат закономерен. Конечно, могли вничью сыграть. Но у нас и моментов особенно не было. Если говорить о том, что видел, то, по-моему, наша команда один раз ударила по воротам. Оптимизма в отношении будущего национальной команды не испытываю. Пока что не увидел у команды лидера, способного повести за собой. Акинфеев-то находится в воротах. А про полевых игроков такого сказать не могу", - цитирует Яновского "Спорт-Экспресс".
Теги: Сборная Кот-д’Ивуара Сборная России
Сегодня, 18:46
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