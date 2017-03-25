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Дмитрий Полоз: думаю, сборная всё равно на правильном пути и должна прибавлять от матча к матчу (видео) (10)
Матч Нигерия - Буркина-Фасо отменен из-за отсутствия виз у футболистов
Контрольная встреча между национальными командами Нигерии и Буркина-Фасо была отменена по причине того, что семеро представителей сборной Буркина-Фасо не смогли получить визы для въезда на территорию Великобритании.
"Матч отменяется по причинам, не зависящим от организаторов и Федерации футбола Нигерии (NFF). Мы объявим о дальнейших планах по подготовке сборной к ЧМ-2018 и КАН-2019 в ближайшее время", — цитирует представителя NFF Криса Грина "Газета.ру" со ссылкой на ВВС.
"Матч отменяется по причинам, не зависящим от организаторов и Федерации футбола Нигерии (NFF). Мы объявим о дальнейших планах по подготовке сборной к ЧМ-2018 и КАН-2019 в ближайшее время", — цитирует представителя NFF Криса Грина "Газета.ру" со ссылкой на ВВС.
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