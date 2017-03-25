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Дмитрий Полоз: думаю, сборная всё равно на правильном пути и должна прибавлять от матча к матчу (видео) (10)
Дмитрий Полоз: думаю, сборная всё равно на правильном пути и должна прибавлять от матча к матчу (видео) (10)
Аларио вызван в сборную Аргентины вместо Игуаина
Форвард "Ривер Плейт" Лукас Аларио получил вызов в национальную команду Аргентины в связи с тем, что нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин пропустит квалификационный матч чемпионата мира 2018 года с представителями Боливии из-за перебора желтых карточек, информирует официальный сайт Ассоциации футбола Аргентины (AFA).
"Газета.ру"
"Газета.ру"
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