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Аларио вызван в сборную Аргентины вместо Игуаина

Форвард "Ривер Плейт" Лукас Аларио получил вызов в национальную команду Аргентины в связи с тем, что нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин пропустит квалификационный матч чемпионата мира 2018 года с представителями Боливии из-за перебора желтых карточек, информирует официальный сайт Ассоциации футбола Аргентины (AFA).

"Газета.ру"
Теги: Сборная Аргентины
Сегодня, 19:49
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