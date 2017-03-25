Аларио вызван в сборную Аргентины вместо Игуаина

Форвард "Ривер Плейт" Лукас Аларио получил вызов в национальную команду Аргентины в связи с тем, что нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин пропустит квалификационный матч чемпионата мира 2018 года с представителями Боливии из-за перебора желтых карточек, информирует официальный сайт Ассоциации футбола Аргентины (AFA).