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Сергей Юран: в защите мы сыграли просто катастрофически, допустили детские ошибки

Бывший нападающий сборной России Сергей Юран прокомментировал поражение национальной команды в контрольном матче с Кот-д’Ивуаром (0:2).

"Это был контрольный матч, плюс произошла большая ротация состава. Главный тренер находит сочетания и пробует схемы. Да и соперник является крепкой командой. Конечно, дома проигрывать нежелательно, потому что это психологически влияет на футболистов. Такие ошибки, какие мы допустили в обороне, особенно в моментах с пропущенными мячами, это детские ошибки. Не настолько уж высоко индивидуальное мастерство ивуарийских футболистов, чтобы так просто забивать. В защите мы сыграли просто катастрофически", - цитирует Юрана "Спорт-Экспресс".
Теги: Юран Сборная Кот-д’Ивуара Сборная России
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