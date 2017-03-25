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Дмитрий Полоз: думаю, сборная всё равно на правильном пути и должна прибавлять от матча к матчу (видео) (10)
Сергей Юран: в защите мы сыграли просто катастрофически, допустили детские ошибки
Бывший нападающий сборной России Сергей Юран прокомментировал поражение национальной команды в контрольном матче с Кот-д’Ивуаром (0:2).
"Это был контрольный матч, плюс произошла большая ротация состава. Главный тренер находит сочетания и пробует схемы. Да и соперник является крепкой командой. Конечно, дома проигрывать нежелательно, потому что это психологически влияет на футболистов. Такие ошибки, какие мы допустили в обороне, особенно в моментах с пропущенными мячами, это детские ошибки. Не настолько уж высоко индивидуальное мастерство ивуарийских футболистов, чтобы так просто забивать. В защите мы сыграли просто катастрофически", - цитирует Юрана "Спорт-Экспресс".
"Это был контрольный матч, плюс произошла большая ротация состава. Главный тренер находит сочетания и пробует схемы. Да и соперник является крепкой командой. Конечно, дома проигрывать нежелательно, потому что это психологически влияет на футболистов. Такие ошибки, какие мы допустили в обороне, особенно в моментах с пропущенными мячами, это детские ошибки. Не настолько уж высоко индивидуальное мастерство ивуарийских футболистов, чтобы так просто забивать. В защите мы сыграли просто катастрофически", - цитирует Юрана "Спорт-Экспресс".
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