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Дмитрий Полоз: думаю, сборная всё равно на правильном пути и должна прибавлять от матча к матчу (видео) (10)
Дмитрий Полоз: думаю, сборная всё равно на правильном пути и должна прибавлять от матча к матчу (видео) (10)
Послеигровая тренировка сборной России (видео)
На следующее утро после поражения в товарищеской встрече от Кот-д'Ивуара со счётом 0:2 сборная России провела очередную тренеровку, первые 15 минут которой были доступны для СМИ. Предлагаем вашему вниманию документальные кадры как это было.
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