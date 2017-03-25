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Послеигровая тренировка сборной России (видео)

На следующее утро после поражения в товарищеской встрече от Кот-д'Ивуара со счётом 0:2 сборная России провела очередную тренеровку, первые 15 минут которой были доступны для СМИ. Предлагаем вашему вниманию документальные кадры как это было.

Теги: Сборная России Rвидео
Сегодня, 20:28
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