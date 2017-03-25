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Стадион в Ростове-на-Дону может получить имя Виктора Понедельника после ЧМ-2018

Арена "Олимп-2" в Ростове-на-Дону может быть переименована после чемпионата мира 2018 года в честь чемпиона Европы 1960 года Виктора Понедельника.

"Название стадиона "Олимп-2" нельзя изменить до чемпионата мира, так как арена заявлена в ФИФА под этим названием. Планируется, что по окончании мирового первенства стадион будет носить имя прославленного советского футболиста Виктора Понедельника. Один из крупных инвесторов Ростовской области готов выделить на это 20 млн рублей", - передает ТАСС слова источника, близкого к руководству области.
Теги: Понедельник
Сегодня, 21:29
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3
(2)
№3 Написал: Прастой как (Сегодня, 22:36) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: мяч квадратный
а может и не получить

епать ты в натуре квадратный треугольник
Регистрация: 6.03.2017
№2 Написал: D-link (Сегодня, 21:52) #
  • -2
  •  (4)

Monday Stadium smile


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ВПитереНыть
Регистрация: 21.03.2017
№1 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 21:40) #
  • +1
  •  (3)
online

а может и не получить
Регистрация: 7.03.2016
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