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Стадион в Ростове-на-Дону может получить имя Виктора Понедельника после ЧМ-2018
Арена "Олимп-2" в Ростове-на-Дону может быть переименована после чемпионата мира 2018 года в честь чемпиона Европы 1960 года Виктора Понедельника.
"Название стадиона "Олимп-2" нельзя изменить до чемпионата мира, так как арена заявлена в ФИФА под этим названием. Планируется, что по окончании мирового первенства стадион будет носить имя прославленного советского футболиста Виктора Понедельника. Один из крупных инвесторов Ростовской области готов выделить на это 20 млн рублей", - передает ТАСС слова источника, близкого к руководству области.
"Название стадиона "Олимп-2" нельзя изменить до чемпионата мира, так как арена заявлена в ФИФА под этим названием. Планируется, что по окончании мирового первенства стадион будет носить имя прославленного советского футболиста Виктора Понедельника. Один из крупных инвесторов Ростовской области готов выделить на это 20 млн рублей", - передает ТАСС слова источника, близкого к руководству области.
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