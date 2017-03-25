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Гаджи Гаджиев: ивуарийцы имели заметное превосходство

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев прокомментировал поражение сборной России в товарищеском матче против Кот-д`Ивуара (0:2).

"Если сопоставить индивидуальные качества атакующих игроков, выходивших на поле в Краснодаре, ивуарийцы имели заметное превосходство. Футболиста невозможно подготовить за год, за два, а тем более за период сбора. Это ведь не блин: пожарил на одной стороне и перевернул на другую. Это значительные проблемы. Сейчас такой период, когда наша сборная существенно обновляется. Лично я надеюсь на то, что Березуцкие еще будут выступать в национальной команде, все-таки у них есть ресурс, как мне кажется. Кроме того, не играли в Краснодаре Дзюба, Смолов", - цитирует Гаджиева "Спорт-Экспресс".
Теги: Гаджиев Сборная Кот-д’Ивуара Сборная России
Вчера, 22:51
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№2 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 00:20) #
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Можно подумать, что Смолов, Дзюба и Дзагоев прямо мир перевернут. Три деревяшки к остальным 10 ничего не изменят. Последним футболистом в нашей стране был Аршавин
Регистрация: 23.09.2008
№1 Написал: interested (Вчера, 23:11) #
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Болеет за:
«Зенит»
Не смотрел игры, но посмотрев два забитых гола, увидел, что они чистый результат индивидуального мастерства нападающих. Таких у нас в России рядом не лежало.
Регистрация: 18.10.2013
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