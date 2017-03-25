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Участие Марио Фернандеса в матче против сборной Бельгии зависит от решения ФИФА

Участие футболиста сборной России Марио Фернандеса в контрольном матче с командой Бельгии зависит от ФИФА, сообщает ТАСС ссылаясь на пресс-атташе сборной Бельгии Пьера Корнеза.

Ранее вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко заявил, что РФС ждет ответа от бельгийцев в вопросе участия Фернандеса в контрольной игре. В субботу защитник был включен в заявку российской команды на матч против ивуарийцев (0:2), однако на поле так и не появился. После встречи главный тренер сборной Станислав Черчесов объяснил, что не все формальности были улажены.
Теги: Фернандес Сборная России Сборная Бельгии
Вчера, 23:19
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