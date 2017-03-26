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Арьен Роббен: что сказать, это кошмар, мы даже Болгарию не можем обыграть

Нападающий сборной Голландии Арьен Роббен прокомментировал поражение в отборочном матче ЧМ-2018 против Болгарии (0:2).

"Что сказать, это кошмар. Мы ехали сюда с хорошими ожиданиями от игры. Можно искать виноватых в этом поражении, но сейчас это не важно, так как результат не изменится. Мы проиграли со счетом 0:2.

Мы не заслуживали очков в этом матче, если вспомнить нашу игру в первом тайме. Теперь нас смешают с грязью, и это правильно.

Отставка Блинда? Что вы хотите, чтобы я сказал? Я стою здесь в Болгарии после того, как мы проиграли. Я шокирован. Но новый тренер не изменит уровень игроков в сборной. Задайте этот вопрос тренеру.

Выиграть оставшиеся матчи, чтобы сохранить шансы на попадание на ЧМ-2018? Что я могу сказать, мы даже не можем обыграть Болгарию", – сказал Роббен.

Sports.ru
Теги: Роббен Сборная Голландии
Сегодня, 01:59
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