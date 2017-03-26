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Вратарь сборной Белоруссии: впервые пропускаю такой гол между ног (видео)

Вратарь сборной Беларуси Андрей Горбунов рассказал об игре своей команды против Швеции (4:0).

– Ну что случилось? Шведы нас переиграли. Мы действовали плохо. После таких ошибок, которые я допустил, тяжело вернуться в игру. Игрокам психологически тяжело реагировать на такое, зная, какой счет и как развивается ситуация. Ничего не получалось и в первом тайме, но счет 0:1 позволял вернуться в игру. А вот после 0:3 команде что-то сделать было практически невозможно.

– Чем была вызвана ошибка при втором взятии ворот?

– Не мой день, наверное. Я особо повтор не смотрел, только на табло видел. Я вроде бы и ногой закрывал, чтобы мяч не пропустить. Но раз мяч пролез, значит так надо. У меня нет оправданий. Такого рода ошибка – первая в карьере. Было куча других, но такая – первая. Тут не объяснишь причин. Бывают ошибки технические, бывают тактические. А этой ошибке нет объяснений.

– А что случилось при третьем голе в ваши ворота?

– Шла передача с фланга, мяч завис. Пошел на выход, но Берга не контролировал. Я не видел его, поэтому думал, что спокойно заберу мяч. Но швед выпрыгнул, сыграл на опережение. Понятно, что надо было выпрыгнуть, сыграть кулаками. Но это не оправдание. Просто вы попросили рассказать суть гола.

- Это самое болезненное поражение в карьере?

– Наверное… Хотя чего, была еще одна игра с Северной Ирландией. Там тоже два раза ошибся. Хотя нет, там было хуже. В этом матче выручал в некоторых моментах, а там вообще ужас.

- Не считаете, что в какой-то степени подвели тренеров?

– Лично я подвел. Не оправдал доверия. Никакому тренеру не пожелаешь такого дебюта. Прощения просить, конечно, не пойду. Но мы все взрослые люди и понимаем, кто и что неправильно сделал в этой ситуации. Нужно через тренировки и новые игры доказывать свои способности. Уверен, что я исправлюсь, – цитирует Горбунова Tribuna.

ВИДЕО - здесь
Теги: Сборная Белоруссии
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№1 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 03:01) #
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Болеет за:
«Зенит»
В стиле Филимонова
Регистрация: 27.08.2008
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