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Кевин Де Брейне не сыграет со сборной России из-за травмы

Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брейне не примет участия в товарищеском матче с командой России из-за повреждения паха, сообщает Sky Sports.

Футболист покинул расположение национальной команды. Ранее было объявлено, что в матче из-за травмы не сыграет еще один лидер сборной Бельгии - полузащитник Эден Азар.

Матч между командами России и Бельгии пройдет 28 марта в Сочи.
Теги: Сборная Бельгии Сборная России
Сегодня, 10:27
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№1 Написал: Катя Хорова (Сегодня, 11:13) #
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Регистрация: 26.03.2017
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