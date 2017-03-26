Кевин Де Брейне не сыграет со сборной России из-за травмы

Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брейне не примет участия в товарищеском матче с командой России из-за повреждения паха, сообщает Sky Sports.



Футболист покинул расположение национальной команды. Ранее было объявлено, что в матче из-за травмы не сыграет еще один лидер сборной Бельгии - полузащитник Эден Азар.



Матч между командами России и Бельгии пройдет 28 марта в Сочи.