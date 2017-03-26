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Тренировка сборной России 26 марта: видеосюжет

Сборная России в воскресенье провела тренировку в рамках подготовки к предстоящему товарищескому матчу с командой Бельгии.

Теги: Сборная России Rвидео
Сегодня, 13:03
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