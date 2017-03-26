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Строители приступили к отделке фасадов стадиона ЧМ-2018 в Екатеринбурге

Генеральный подрядчик по проекту реконструкции стадиона в Екатеринбурге к чемпионату мира 2018 года в России приступил к отделочным работам на фасаде спортивного объекта, рассказали ТАСС в пресс-службе компании "Синара-Девелопмент".

"В первую очередь будет проведен монтаж перфорированных панелей на готовые металлоконструкции над историческими стенами стадиона. Фасадные работы также будут выполнены на западной и восточной сторонах "Екатеринбург-Арены", исключая южную и северную, где устанавливаются сборно-разборные трибуны. Серые перфорированные панели защитят от ветра внутреннее пространство арены, а также будут выполнять декоративную и эстетическую функции", - отметили в пресс-службе.

По словам генерального директора компании Тимура Уфимцева, отделка фасада "Екатеринбург-Арены" будет завершена осенью текущего года. "Для оформления внешнего контура стадиона будет установлена специальная система архитектурной подсветки, которая позволит воспроизводить на фасаде тестовые сообщения: счет матча, название спорткомплекса и многое другое", - рассказал он. Параллельно на стройплощадке "Екатеринбург-Арены" продолжаются работы и по другим направлениям: устройство покрытия крыши, монтаж северной и южной сборно-разборных трибун, отделочные работы в подтрибунных помещениях, устройство инженерных сетей и объектов периферии.
Сегодня, 16:41
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