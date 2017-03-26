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Виталий Мутко: Фернандес не сыграет за сборную России против бельгийцев

Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко заявил, что защитник сборной России Марио Фернандес не примет участие в матче против бельгийцев.

"Наверное, Фернандес не сыграет с бельгийцами. Скорее всего, будет уже в июне окончательно, а сейчас должен почувствовать команду", - цитирует Мутко ТАСС.
Теги: Мутко Фернандес Сборная России Сборная Бельгии
Сегодня, 19:02
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(2)
№10 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 19:47) #
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Цитата: Skyline
не должно быть в сборной.

Да пусть играет. Все одно у нас не сборная - а недоразумение.
Регистрация: 12.11.2007
№9 Написал: tiki Москва (Сегодня, 19:44) #
  • +1
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: sanyapytilin
Скорее бы, хоть одна позиция в защите будет без вопросов.
А то, с кутеповыми нас даже дубль ивуарийцев возил

ну тот вообще на другой позиции.
по вот по Фернандесу...ну допустим.бразилец и воспитал его Гремио
а вот если посмотреть.у Спартака есть японец в молодежке...и вроде серб
у нас есть молодой серб
у Локо бывший воспитанник серб в италиии
и так далее.
ну если вот к примеру игрока воспитал с детства клуб и страна, а у него другое гражданство - и что делать?тоже не наш?
тогда это будут двойные стандарты
так и с Марио, Гильерме, Веллитоном и так далее. играть начали у нас же...в плане ЗАЯВИЛИ о себе
не вижу ничего ужасного
вот даже если с детской школы наши уступают им - то что делать?ставить из принципа?


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№8 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 19:43) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
жаль... этот парень нужен нашей сборной!
Регистрация: 23.03.2009
№7 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 19:42) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
А как же любимый лимит? Не действует не хера?
Регистрация: 23.08.2016
№6 Написал: KAZAK МОСКВА (Сегодня, 19:42) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Skyline
этой макаки не должно быть в сборной.


Макаки сейчас играют в сборной России. А когда будет играть Фернандес - то появится там хоть один толковый футболист.


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Регистрация: 25.10.2008
№5 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 19:24) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
ЦСКА
Скорее бы, хоть одна позиция в защите будет без вопросов.
А то, с кутеповыми нас даже дубль ивуарийцев возил
Регистрация: 6.01.2006
№4 Написал: Bang-bang (Сегодня, 19:12) #
  • -1
  •  (9)

Skyline,
ты детёныш макаки
Регистрация: 22.03.2017
№3 Написал: федюк (Сегодня, 19:12) #
  • -5
  •  (7)
online

Цитата: Skyline
макаки не должно быть в сборной.

А при чём тут футбол ?
Все деньги уже украли -те бабки, которые заплатили за признание папуаса гражданином пошли на унитазик
Регистрация: 26.03.2017
№2 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 19:08) #
  • -11
  •  (17)
Болеет за:
«Зенит»
этой макаки не должно быть в сборной.


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№1 Написал: Аморалыч Махачкала (Сегодня, 19:05) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
и как мы без супермарио
Регистрация: 26.03.2017
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