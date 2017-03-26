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20:57
Англия обыграла Литву
Англия обыграла Литву
17:03
Болельщики "Зенита" пытались прорваться на сектор "Динамо" в Великом Новгороде на матче ФНЛ (6)
Болельщики "Зенита" пытались прорваться на сектор "Динамо" в Великом Новгороде на матче ФНЛ (6)
16:51
"Ростов" подтвердил переименование стадиона "Олимп-2" в честь Виктора Понедельника после ЧМ-2018 (3)
"Ростов" подтвердил переименование стадиона "Олимп-2" в честь Виктора Понедельника после ЧМ-2018 (3)
14:49
Посол Исландии в России: ни разу не слышала, чтобы в Исландии беспокоились о безопасности на ЧМ-2018
Посол Исландии в России: ни разу не слышала, чтобы в Исландии беспокоились о безопасности на ЧМ-2018
Виталий Мутко: надеюсь, у сборной России будет движение вперед и прогресс
Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Бельгии.
«В матче с бельгийцами я, как и все, жду игры, чтобы мы увидели какую-то игру, образ команды, желание. Для сборной созданы все условия в Краснодаре, сегодня вечером она перелетит в Сочи. Надеюсь, у парней будет движение вперед и прогресс.
У нас будет просто прекраснейший футбольный стадион. Тестовый матч мы еще второго мая проведем большой. В Сочи появился еще один отличный стадион. Это здорово", - цитирует Мутко "Р-Спорт".
«В матче с бельгийцами я, как и все, жду игры, чтобы мы увидели какую-то игру, образ команды, желание. Для сборной созданы все условия в Краснодаре, сегодня вечером она перелетит в Сочи. Надеюсь, у парней будет движение вперед и прогресс.
У нас будет просто прекраснейший футбольный стадион. Тестовый матч мы еще второго мая проведем большой. В Сочи появился еще один отличный стадион. Это здорово", - цитирует Мутко "Р-Спорт".
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