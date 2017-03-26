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Виталий Мутко: надеюсь, у сборной России будет движение вперед и прогресс

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Бельгии.

«В матче с бельгийцами я, как и все, жду игры, чтобы мы увидели какую-то игру, образ команды, желание. Для сборной созданы все условия в Краснодаре, сегодня вечером она перелетит в Сочи. Надеюсь, у парней будет движение вперед и прогресс.

У нас будет просто прекраснейший футбольный стадион. Тестовый матч мы еще второго мая проведем большой. В Сочи появился еще один отличный стадион. Это здорово", - цитирует Мутко "Р-Спорт".
Теги: Мутко Сборная России
Сегодня, 20:23
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№4 Написал: Red_Dragon (Сегодня, 21:51) #
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Болеет за:
ЦСКА
конечно будет. Когда нашим спортом да и страной в целом будут рулить другие люди
Регистрация: 18.03.2017
№3 Написал: SVN (Сегодня, 21:23) #
  • -1
  •  (1)

Игры нет ,но вы держитесь!
Регистрация: 22.10.2016
№2 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 20:47) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Нормальные футбольные союзы вкладывают деньги в развитие футбола, разрабатывают стратегии. А наши спортивные власти только и делают, что интервью дают и на что-то надеются. Причем судя по тексту он надеется на движение парней вперед и прогресс. При этом не уточняет в чем именно прогресс и вперед относительно чего они должны двигаться
Регистрация: 23.03.2016
№1 Написал: Volodia379 (Сегодня, 20:26) #
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  •  (3)

Тут нет ни каких сомнений но один человек должен уйти! Кто это угадай с relaxed одного раза!
Регистрация: 11.04.2016
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