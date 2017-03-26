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20:57
Англия обыграла Литву
Англия обыграла Литву
17:03
Болельщики "Зенита" пытались прорваться на сектор "Динамо" в Великом Новгороде на матче ФНЛ (6)
Болельщики "Зенита" пытались прорваться на сектор "Динамо" в Великом Новгороде на матче ФНЛ (6)
16:51
"Ростов" подтвердил переименование стадиона "Олимп-2" в честь Виктора Понедельника после ЧМ-2018 (3)
"Ростов" подтвердил переименование стадиона "Олимп-2" в честь Виктора Понедельника после ЧМ-2018 (3)
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Посол Исландии в России: ни разу не слышала, чтобы в Исландии беспокоились о безопасности на ЧМ-2018
Посол Исландии в России: ни разу не слышала, чтобы в Исландии беспокоились о безопасности на ЧМ-2018
Полиция Сербии расследует дело о нападении на болельщиков "Спартака" в Белграде
Полиция Сербии занимается расследованием дела о нападении на болельщиков "Спартака" после товарищеского матча с белградской "Црвеной Звездой", сообщил пресс-атташе посольства России в Сербии Юрий Пичугин.
Прошедшей ночью три российских футбольных болельщика, приехавших на товарищеский матч, были ранены в Белграде. Двое из них госпитализированы с ножевыми ранениями, третьему пострадавшему бригада медиков оказала помощь на месте. По словам очевидцев, группа российских и сербских фанатов, шедших с флагами после матча своих клубов, подверглась нападению фанатов белградского клуба "Партизан".
"В результате ночного инцидента на улицах Белграда пострадали два гражданина России - Максим Бутрин и Павел Бодров. Посольство находится в контакте с российскими гражданами. Сотрудник консульского отдела посетил пострадавших и провел с ними беседу, родственники так же оповещены. В настоящее время данным дело занимается полиция Сербии", - .Пичугина ТАСС
Прошедшей ночью три российских футбольных болельщика, приехавших на товарищеский матч, были ранены в Белграде. Двое из них госпитализированы с ножевыми ранениями, третьему пострадавшему бригада медиков оказала помощь на месте. По словам очевидцев, группа российских и сербских фанатов, шедших с флагами после матча своих клубов, подверглась нападению фанатов белградского клуба "Партизан".
"В результате ночного инцидента на улицах Белграда пострадали два гражданина России - Максим Бутрин и Павел Бодров. Посольство находится в контакте с российскими гражданами. Сотрудник консульского отдела посетил пострадавших и провел с ними беседу, родственники так же оповещены. В настоящее время данным дело занимается полиция Сербии", - .Пичугина ТАСС
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