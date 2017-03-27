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Парусник "Крузенштерн" будет доступен гостям Калининграда во время ЧМ-2018
Известный российский парусник "Крузенштерн" на протяжении всего периода проведения чемпионата мира 2018 года в России будет находиться в порту Калининграда, сообщает Welcome2018.com со ссылкой на врио министра по культуре и туризму Калининградской области Андрея Ермака.
"Все четыре недели чемпионата мира "Крузенштерн" будет стоять дома и работать в режиме "открытого борта" - то есть, будет доступен для посещения всем желающим", - сказал Ермак.
"Крузенштерн" - четырехмачтовый барк, построенный в 1925-1926 годах на верфи Дж. Текленборга в Германии. Изначально носил название "Падуя". В 1946 году судно перешло по репарациям в собственность СССР и было переименовано в честь известного русского мореплавателя адмирала Ивана Федоровича Крузенштерна.
Барк не один раз совершал трансатлантические и кругосветные экспедиции. Ежегодно "Крузенштерн" совершает, как правило, три учебных рейса по разным маршрутам. В зависимости от участия барка в общественно-значимых мероприятиях или регатах в различных акваториях и портах, меняется и план-график. Навигация начинается обычно в марте-апреле, а осенью судно возвращается в Калининград, чтобы в течение осени-зимы пройти необходимые ремонты или докование.
"Все четыре недели чемпионата мира "Крузенштерн" будет стоять дома и работать в режиме "открытого борта" - то есть, будет доступен для посещения всем желающим", - сказал Ермак.
"Крузенштерн" - четырехмачтовый барк, построенный в 1925-1926 годах на верфи Дж. Текленборга в Германии. Изначально носил название "Падуя". В 1946 году судно перешло по репарациям в собственность СССР и было переименовано в честь известного русского мореплавателя адмирала Ивана Федоровича Крузенштерна.
Барк не один раз совершал трансатлантические и кругосветные экспедиции. Ежегодно "Крузенштерн" совершает, как правило, три учебных рейса по разным маршрутам. В зависимости от участия барка в общественно-значимых мероприятиях или регатах в различных акваториях и портах, меняется и план-график. Навигация начинается обычно в марте-апреле, а осенью судно возвращается в Калининград, чтобы в течение осени-зимы пройти необходимые ремонты или докование.
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