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Станислав Черчесов: критика бывает всегда, и после выигрышных матчей, мы это на себе ощутили (видео) (4)
Сборная России в полном составе вышла на тренировку перед матчем с Бельгией
Сборная России, готовящаяся к товарищескому матчу с бельгийцами, в полном составе начала предматчевую тренировку на стадионе "Фишт" в Сочи, сообщает ТАСС.
В составе команды на поле вышли полузащитники Денис Глушаков и Алан Дзагоев. В предыдущие дни футболисты тренировались с ограничениями, а в пятницу не приняли участия в товарищеской встрече с командой Кот-д`Ивуара (0:2). Ранее в понедельник главный тренер команды Станислав Черчесов заявил, что Дзагоев в матче с бельгийцами может появиться на поле с первых минут, а Глушаков, если и сыграет, то во втором тайме.
Встреча россиян и бельгийцев станет первой на реконструированной арене "Фишт". Начало матча в 19:00 мск.
В составе команды на поле вышли полузащитники Денис Глушаков и Алан Дзагоев. В предыдущие дни футболисты тренировались с ограничениями, а в пятницу не приняли участия в товарищеской встрече с командой Кот-д`Ивуара (0:2). Ранее в понедельник главный тренер команды Станислав Черчесов заявил, что Дзагоев в матче с бельгийцами может появиться на поле с первых минут, а Глушаков, если и сыграет, то во втором тайме.
Встреча россиян и бельгийцев станет первой на реконструированной арене "Фишт". Начало матча в 19:00 мск.
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