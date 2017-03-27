Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 20 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Сборная России в полном составе вышла на тренировку перед матчем с Бельгией

Сборная России, готовящаяся к товарищескому матчу с бельгийцами, в полном составе начала предматчевую тренировку на стадионе "Фишт" в Сочи, сообщает ТАСС.

В составе команды на поле вышли полузащитники Денис Глушаков и Алан Дзагоев. В предыдущие дни футболисты тренировались с ограничениями, а в пятницу не приняли участия в товарищеской встрече с командой Кот-д`Ивуара (0:2). Ранее в понедельник главный тренер команды Станислав Черчесов заявил, что Дзагоев в матче с бельгийцами может появиться на поле с первых минут, а Глушаков, если и сыграет, то во втором тайме.

Встреча россиян и бельгийцев станет первой на реконструированной арене "Фишт". Начало матча в 19:00 мск.
Теги: Сборная России Сборная Бельгии
Сегодня, 18:01
Напечатать
1
(2)
№1 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 18:20) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Лузеры мячик катают... smile
Регистрация: 24.09.2013
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.