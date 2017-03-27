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Предматчевая тренировка сборной России на стадионе Фишт (видео)

27 марта 2017 года сборная России в предверии товарищеской встречи со сборной Бельгии провела свою предватчевую тренировку на реконструированном олимпийском стадионе "Фишт". Первые 15 минут были, как и полагается по регламенту, доступны для СМИ. Предлагаем вашему вниманию видео того, как это было

Теги: Сборная России Rвидео
Сегодня, 19:13
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№2 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 19:57) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Голеодор
Отличный футбольный стадион получился, стоит ожидать появления приличной команды в Сочах.

Ну это от Вовы зависит
Регистрация: 27.08.2008
№1 Написал: Голеодор Москва (Сегодня, 19:35) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Алания»
Отличный футбольный стадион получился, стоит ожидать появления приличной команды в Сочах.
Регистрация: 3.05.2015
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