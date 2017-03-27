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Станислав Черчесов: критика бывает всегда, и после выигрышных матчей, мы это на себе ощутили (видео) (4)
Станислав Черчесов: критика бывает всегда, и после выигрышных матчей, мы это на себе ощутили (видео) (4)
Предматчевая тренировка сборной России на стадионе Фишт (видео)
27 марта 2017 года сборная России в предверии товарищеской встречи со сборной Бельгии провела свою предватчевую тренировку на реконструированном олимпийском стадионе "Фишт". Первые 15 минут были, как и полагается по регламенту, доступны для СМИ. Предлагаем вашему вниманию видео того, как это было
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