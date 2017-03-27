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Предматчевая тренировка сборной Бельгии (видео)

Предлагаем вашему вниманию предматчевую тренировку сборной Бельгии, прошедшую в предверр товарищеской встречи со сборной России на недавно реконструированном олимпийском стадионе "Фишт".

Теги: Сборная Бельгии Rвидео
Сегодня, 21:18
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1
(1)
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 22:21) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Локомотив»
Сегодня потренируются, а завтра сборную России дрюкнут.
Лучшего исхода ожидать не приходится, у многих наших игроков опыта выступления за главную команду 0.. -1.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Регистрация: 2.05.2014
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