Предматчевая тренировка сборной Бельгии (видео)

Предлагаем вашему вниманию предматчевую тренировку сборной Бельгии, прошедшую в предверр товарищеской встречи со сборной России на недавно реконструированном олимпийском стадионе "Фишт".



