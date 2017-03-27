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Эксплуатация стадиона "Фишт" обходится около 450 миллионов рублей в год
Эксплуатация стадиона "Фишт" в Сочи обходится региону в сумму 400-500 млн рублей ежегодно. Об этом сообщил руководитель стадиона Олег Кравченко.
"Я буду просить руководство выделить деньги на покрытие, потому что единственный способ заработать - проводить здесь концерты, ведь предварительная расчетная сумма содержания порядка 400-500 млн в год", - цитирует Кравченко ТАСС.
Стадион "Фишт" в Сочи был построен к Олимпийским играм 2014 года. Арена примет матчи Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года. Во вторник на нем состоится контрольная игра между сборными России и Бельгии.
"Я буду просить руководство выделить деньги на покрытие, потому что единственный способ заработать - проводить здесь концерты, ведь предварительная расчетная сумма содержания порядка 400-500 млн в год", - цитирует Кравченко ТАСС.
Стадион "Фишт" в Сочи был построен к Олимпийским играм 2014 года. Арена примет матчи Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года. Во вторник на нем состоится контрольная игра между сборными России и Бельгии.
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