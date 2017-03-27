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Эксплуатация стадиона "Фишт" обходится около 450 миллионов рублей в год

Эксплуатация стадиона "Фишт" в Сочи обходится региону в сумму 400-500 млн рублей ежегодно. Об этом сообщил руководитель стадиона Олег Кравченко.

"Я буду просить руководство выделить деньги на покрытие, потому что единственный способ заработать - проводить здесь концерты, ведь предварительная расчетная сумма содержания порядка 400-500 млн в год", - цитирует Кравченко ТАСС.

Стадион "Фишт" в Сочи был построен к Олимпийским играм 2014 года. Арена примет матчи Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года. Во вторник на нем состоится контрольная игра между сборными России и Бельгии.
Сегодня, 21:32
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 21:39) #
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Болеет за:
ЦСКА
а на нём что-то вообще проходит?за что обслуживание?
команды то нет
для концертов - газон не нужен
построили стадик непонятно для кого и для чего
новостью ни для кого не станет, если через года два в пл появится очередная "жемчужина"


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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