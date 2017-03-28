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Ронан Эвиан: беспорядки Марселя не повторятся на ЧМ-2018
Столкновения между фанатами, подобные тем, что произошли на Евро-2016 во Франции, не повторятся на мировом первенстве 2018 года в России, заявил генеральный директор Европейской организации болельщиков Ронан Эвиан.
"Я знаю, что было в Марселе, многие понесли за это ответственность. Но я уверен, что в России такого не повторится, потому что многие люди вовлечены в организацию безопасности. Наша задача донести для болельщиков других стран, что они могут спокойно приезжать на чемпионат мира. Я сам знаю, как четко работает российская полиция", - цитирует Эвиана ТАСС.
"Я знаю, что было в Марселе, многие понесли за это ответственность. Но я уверен, что в России такого не повторится, потому что многие люди вовлечены в организацию безопасности. Наша задача донести для болельщиков других стран, что они могут спокойно приезжать на чемпионат мира. Я сам знаю, как четко работает российская полиция", - цитирует Эвиана ТАСС.
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