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Ронан Эвиан: беспорядки Марселя не повторятся на ЧМ-2018

Столкновения между фанатами, подобные тем, что произошли на Евро-2016 во Франции, не повторятся на мировом первенстве 2018 года в России, заявил генеральный директор Европейской организации болельщиков Ронан Эвиан.

"Я знаю, что было в Марселе, многие понесли за это ответственность. Но я уверен, что в России такого не повторится, потому что многие люди вовлечены в организацию безопасности. Наша задача донести для болельщиков других стран, что они могут спокойно приезжать на чемпионат мира. Я сам знаю, как четко работает российская полиция", - цитирует Эвиана ТАСС.
Сегодня, 16:11
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№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 16:21) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
в России такого не повторится, потому что многие люди вовлечены в организацию безопасности.

Сами же и признали, что по части безопасности Евро был организован хреново.


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a.D.t.S
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Регистрация: 2.05.2014
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