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Игорь Лебедев: сборная у нас одна, и мы должны её поддерживать, но хочется большего

Член исполкома РФС и вице-спикер Госдумы РФ Игорь Лебедев рассказал о своих ожиданиях перед товарищеским матчем Россия – Бельгия.

"Если сборная России хочет вернуть любовь болельщиков, ей нужно показывать хорошую игру. Не обязательно побеждать, главное, чтобы болельщик видел, что команда борется, сопротивляется и настраивается на позитивный результат. У футболистов нашей сборной должны гореть глаза от гордости и счастья, что на их футболках нарисован флаг Российской Федерации. Когда игроки 90 минут ходят по полю пешком, то особых положительных эмоций это не вызывает.

Сборная у нас одна, и мы должны её поддерживать, но хочется большего. Несколько игроков основного состава сборной Бельгии не приедет, но от этого она слабее не становится. Сборная России может даже второму составу сборной Бельгии проиграть. Но неважно, какой сегодня будет результат, я всё равно буду поддерживать нашу команду. Уверен, что матчи нашей команды будут собирать полные трибуны", - цитирует Лебедева "Чемпионат.сом".
Теги: Лебедев Сборная России Сборная Бельгии
Сегодня, 16:22
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№1 Написал: Konnekt (Сегодня, 16:37) #
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Болеет за:
«Ростов»
Однаако. А ещё Член... Позиция жизнерадостного кр-на. Нас имеют, а мы крепчаем.


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Трещит Земля как пустой орех, как щепка трещит броня, какое мне дело до Вас до всех, а Вам до меня...
Регистрация: 3.10.2016
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