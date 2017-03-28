Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 20 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Выступление Виталия Мутко и Сергея Светлакова на открытии стадиона "Фишт" (видео)

На стадионе "Фишт", реконструированном после проведения Олимпиады 2014 года в Сочи, состоялось мероприятие по официальному открытию арены, и специальной памятной таблички. Предлагаем вашему вниманию видеозапись как это было:

Виталий Мутко:


Сергей Светлаков:
Теги: Сборная России Rвидео
Сегодня, 18:48
Напечатать
6
(4)
№6 Написал: romazab Ново-Ебенево (Сегодня, 19:56) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Мутко пшел нах, Ты позор
Регистрация: 5.10.2011
№5 Написал: Зритель (Сегодня, 19:49) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Ростов»
Россия-Бельгия.
Первый тайм.
1-3.
Мутко в отставку!!!
Регистрация: 23.02.2008
№4 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 19:11) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Кому же еще принимать арену, как не двум клоунам...
Регистрация: 19.03.2010
№3 Написал: Ditrih (Сегодня, 19:07) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
вали в нашу рашу, клоун
Регистрация: 1.06.2014
№2 Написал: Андрей Зайцев (Сегодня, 19:06) #
  • -1
  •  (1)

Цитата: sssh53
какое открытие? две трибуны закрыты. На них просто опасно находиться. Как надоела эта показуха

Так все даже правительство направленно только на то чтобы там за бугром сказали какие мы хорошие,а на внутренние проблемы и людей им наплевать,что тут про стадионы говорить.
Регистрация: 3.02.2015
№1 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 18:57) #
  • 0
  •  (2)
online

какое открытие? две трибуны закрыты. На них просто опасно находиться. Как надоела эта показуха
Регистрация: 23.09.2008
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.