Выступление Виталия Мутко и Сергея Светлакова на открытии стадиона "Фишт" (видео)

На стадионе "Фишт", реконструированном после проведения Олимпиады 2014 года в Сочи, состоялось мероприятие по официальному открытию арены, и специальной памятной таблички. Предлагаем вашему вниманию видеозапись как это было:



Виталий Мутко:





Сергей Светлаков:

