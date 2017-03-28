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Владислав Радимов: после матча с Бельгией некоторых исключат из сборной раз и навсегда

Экс-игрок сборной России Владислав Радимов прокомментировал ничейный результат в контрольном матче с Бельгией.

"Мы убедились, что бельгийцы точно выше нас классом. Но то, что сравняли счёт в концовке, уже позитив. Плюс есть и другие полезные моменты от сегодняшнего матча: не буду называть фамилии, но уверен, что после сегодняшней встречи некоторые игроки будут исключены из списка сборной раз и навсегда. Дальше мы уже будем знать точно, с кем идти дальше. Теперь костяк сборной России должен сформироваться окончательно. Правда, эмоции не только положительные – в какой-то момент бельгийцы нас даже из штрафной не выпускали. Но с точки зрения результата – жизнь, кажется, налаживается. Болельщики после такой концовки повернутся к команде лицом", - цитирует Радимова "Чемпионат.сом".
Теги: Радимов Сборная Бельгии Сборная России
Вчера, 23:04
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6
(0)
№6 Написал: Босх Россия (Вчера, 23:52) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Голеодор
на выход,- Кудряшов, Нештеттер, Васин.

слышь..гений футбольной тактики..ты на Кудряшова пасть не раззевай. Он играет в клубе на левой бровке. А его в центр обороны суют.


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011
№5 Написал: Игорь Казьмин москва (Вчера, 23:47) #
  • +1
  •  (1)

Влад, ты хоть будь конкретным, ну по твоему мнению кто больше не должен играть за сборную, если говоришь ...говори...? Я например с твоим мнением считаюсь.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№4 Написал: Одиссей Иерусалим (Вчера, 23:34) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Голеодор,
Не знаю,а мне Васин очень понравился,да и Нойштедтер с Кудряшовым погоды не портили, а вот очень разочаровал Самедов - проснулся только тогда когда выпустили Миранчука.
Регистрация: 20.02.2013
№3 Написал: Antip7 (Вчера, 23:32) #
  • -2
  •  (4)
online

Оздоев, Зобнин, Нойштедтер, Комбаров ИМХО
Регистрация: 29.08.2016
№2 Написал: Голеодор Москва (Вчера, 23:29) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Алания»
Цитата: Одиссей
Оздоева - однозначно. Не пойму ,что он делал на поле

Согласен, а ещё к нему в попутчики на выход,- Кудряшов, Нештеттер, Васин. Можно ещё добавить к ним...
Регистрация: 3.05.2015
№1 Написал: Одиссей Иерусалим (Вчера, 23:10) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Оздоева - однозначно. Не пойму ,что он делал на поле после того как заменил Дзагоева. Видно Черчесов тоже не понял.поэтому и заменил его на Миранчука.
Регистрация: 20.02.2013
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