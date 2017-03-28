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Юрий Семин: "герой" – громкое слово для Миранчука
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поделился мнением об игре полузащитника "железнодорожников" Алексея Миранчука в контрольном матче сборной России с Бельгией.
"Герой" – громкое слово для Миранчука. В чём тут геройство — забить в товарищеском матче? Алексей вышел и хорошо выполнил свою работу, вот и всё. Он и в "Локомотиве" хорошо играет, зимой отлично готовился к сезону, а сейчас доказывает это на поле. Миранчук давно готов к тому, чтобы давать результат сборной России", - цитирует Семина "Чемпионат.сом".
"Герой" – громкое слово для Миранчука. В чём тут геройство — забить в товарищеском матче? Алексей вышел и хорошо выполнил свою работу, вот и всё. Он и в "Локомотиве" хорошо играет, зимой отлично готовился к сезону, а сейчас доказывает это на поле. Миранчук давно готов к тому, чтобы давать результат сборной России", - цитирует Семина "Чемпионат.сом".
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