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Юрий Семин: "герой" – громкое слово для Миранчука

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поделился мнением об игре полузащитника "железнодорожников" Алексея Миранчука в контрольном матче сборной России с Бельгией.

"Герой" – громкое слово для Миранчука. В чём тут геройство — забить в товарищеском матче? Алексей вышел и хорошо выполнил свою работу, вот и всё. Он и в "Локомотиве" хорошо играет, зимой отлично готовился к сезону, а сейчас доказывает это на поле. Миранчук давно готов к тому, чтобы давать результат сборной России", - цитирует Семина "Чемпионат.сом".
Теги: Миранчук Семин Сборная России Сборная Бельгии
Вчера, 23:09
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№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Вчера, 23:43) #
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Согласен с Юрием Палычем, Миранчук должен постоянно показывать свой класс .а не через игру а то через три...да вышел,обострил,забил -молодец ,но это на свеженького...когда все 90 минут будет пахать и забивать тогда и посмотрим что это за товарищ ...СУХОВ.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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