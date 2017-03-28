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Посол Самары Тагир Хайбулаев наградил городских волонтеров

Посол Самары как города - организатора чемпионата мира 2018 года олимпийский чемпион по дзюдо Тагир Хайбулаев встретился с активистами программы "Городские волонтеры", сообщает Welcome2018.com.

В центре привлечения и подготовки городских волонтеров в рамках региональной акции "БлагоДарить" вручили благодарственные письма самым активным кандидатам в волонтеры и сотрудникам центра, Хайбулаев выступил в качестве почетного гостя.

"Мне приятно побывать в гостях у вас. Волонтеры - важная часть будущего чемпионата мира. Вы будете знакомить гостей с городом, и мы все вместе постараемся, чтобы гости запомнили чемпионат мира именно в Самаре. Поддержка волонтеров необходима и спортсменам, и никогда не остается нами незамеченной - я знаю это по своему опыту участия в Олимпийских играх и других соревнованиях", - сказал дзюдоист.

Акция общественного признания "БлагоДарить" проводится в Самарской области с 2006 года. Цель акции - привлечь внимание общественности к добровольческой деятельности, выразив благодарность волонтерам публично. В рамках акции представители 67 различных организаций Самарской области вручают около 2000 благодарственных писем своим добровольцам за адресную помощь отдельным группам граждан, поддержку деятельности общественных организаций, помощь в организации мероприятий и событий.
Вчера, 23:14
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