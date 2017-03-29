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Мария Захарова: кампания в отношении ЧМ-2018 только началась

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала призывы немецких политиков бойкотировать ЧМ-2018, который пройдёт в России.

"Предложение о бойкоте ЧМ по футболу в России родилась отнюдь не после "задержания в Москве участников несогласованного митинга". Это часть кампании, глобальной стратегии, разработанной западными аналитиками в контексте политики сдерживания России. И российская сторона, имея на руках соответствующие данные, об этом предупреждала. Предложение о бойкоте ЧМ по футболу в России никаким образом не связано с "общей безопасностью и соблюдением прав человека" в стране, потому что иначе Германия отказалась бы от участия в Евровидении на Украине, где в регионах идёт братоубийственная война, в городах убивают граждан как украинских, так и иностранных граждан, про какие-то "свободы" вообще не слышали. Откат от далеко не идеальной украинской демократии середины 2000-х катастрофический. Так что же все-таки думает Берлин о бойкоте Евровидения в Киеве в связи с уровнем безопасности в этой стране и соблюдением прав человека? Кампания в отношении ЧМ по футболу в России только началась. Всё будем детально разоблачать и показывать компоненты этой "информационной карусели", - написала Захарова на своей странице в Facebook.
Сегодня, 18:29
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№3 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 18:44) #
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Болеет за:
«Зенит»
не знаю, о каких правах они все говорят.. мои права никто не нарушает, у меня вообще никаких прав нет
Регистрация: 16.03.2010
№2 Написал: olegan кениг (Сегодня, 18:41) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Будут провокации,однозначно!!!
Регистрация: 19.03.2011
№1 Написал: Больной Бутырский Хутор (Сегодня, 18:41) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
А в чем разница с новостью в 16:08?
Регистрация: 4.04.2008
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