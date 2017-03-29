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Мария Захарова: кампания в отношении ЧМ-2018 только началась
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала призывы немецких политиков бойкотировать ЧМ-2018, который пройдёт в России.
"Предложение о бойкоте ЧМ по футболу в России родилась отнюдь не после "задержания в Москве участников несогласованного митинга". Это часть кампании, глобальной стратегии, разработанной западными аналитиками в контексте политики сдерживания России. И российская сторона, имея на руках соответствующие данные, об этом предупреждала. Предложение о бойкоте ЧМ по футболу в России никаким образом не связано с "общей безопасностью и соблюдением прав человека" в стране, потому что иначе Германия отказалась бы от участия в Евровидении на Украине, где в регионах идёт братоубийственная война, в городах убивают граждан как украинских, так и иностранных граждан, про какие-то "свободы" вообще не слышали. Откат от далеко не идеальной украинской демократии середины 2000-х катастрофический. Так что же все-таки думает Берлин о бойкоте Евровидения в Киеве в связи с уровнем безопасности в этой стране и соблюдением прав человека? Кампания в отношении ЧМ по футболу в России только началась. Всё будем детально разоблачать и показывать компоненты этой "информационной карусели", - написала Захарова на своей странице в Facebook.
"Предложение о бойкоте ЧМ по футболу в России родилась отнюдь не после "задержания в Москве участников несогласованного митинга". Это часть кампании, глобальной стратегии, разработанной западными аналитиками в контексте политики сдерживания России. И российская сторона, имея на руках соответствующие данные, об этом предупреждала. Предложение о бойкоте ЧМ по футболу в России никаким образом не связано с "общей безопасностью и соблюдением прав человека" в стране, потому что иначе Германия отказалась бы от участия в Евровидении на Украине, где в регионах идёт братоубийственная война, в городах убивают граждан как украинских, так и иностранных граждан, про какие-то "свободы" вообще не слышали. Откат от далеко не идеальной украинской демократии середины 2000-х катастрофический. Так что же все-таки думает Берлин о бойкоте Евровидения в Киеве в связи с уровнем безопасности в этой стране и соблюдением прав человека? Кампания в отношении ЧМ по футболу в России только началась. Всё будем детально разоблачать и показывать компоненты этой "информационной карусели", - написала Захарова на своей странице в Facebook.
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