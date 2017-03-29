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"Зенит-Арена" будет полностью готова к 31 марта
Стадион "Зенит-Арена" в Петербурге будет полностью построен 31 марта в соответствии с госконтрактом. Об этом ТАСС сообщил вице-губернатор Игорь Албин.
"По моей информации, в пятницу, 31 марта, генеральный подрядчик компания "Метрострой" должна направить уведомление в Ростехнадзор о завершении работ по строительству второй очереди. Госконтракты будут завершены в полном объеме", - сказал Албин.
По его словам, далее в спокойном режиме Ростехнадзор и Госстройнадзор проверят все работы на соответствие и выдадут акт ввода в эксплуатацию. Дату появления акта он назвать затруднился.
"31 марта стадион будет полностью готов", - заверил вице-губернатор. Дальше на объекте будет вестись работа по подготовке к Кубку конфедераций.
"По моей информации, в пятницу, 31 марта, генеральный подрядчик компания "Метрострой" должна направить уведомление в Ростехнадзор о завершении работ по строительству второй очереди. Госконтракты будут завершены в полном объеме", - сказал Албин.
По его словам, далее в спокойном режиме Ростехнадзор и Госстройнадзор проверят все работы на соответствие и выдадут акт ввода в эксплуатацию. Дату появления акта он назвать затруднился.
"31 марта стадион будет полностью готов", - заверил вице-губернатор. Дальше на объекте будет вестись работа по подготовке к Кубку конфедераций.
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