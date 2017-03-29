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"Зенит-Арена" будет полностью готова к 31 марта

Стадион "Зенит-Арена" в Петербурге будет полностью построен 31 марта в соответствии с госконтрактом. Об этом ТАСС сообщил вице-губернатор Игорь Албин.

"По моей информации, в пятницу, 31 марта, генеральный подрядчик компания "Метрострой" должна направить уведомление в Ростехнадзор о завершении работ по строительству второй очереди. Госконтракты будут завершены в полном объеме", - сказал Албин.

По его словам, далее в спокойном режиме Ростехнадзор и Госстройнадзор проверят все работы на соответствие и выдадут акт ввода в эксплуатацию. Дату появления акта он назвать затруднился.

"31 марта стадион будет полностью готов", - заверил вице-губернатор. Дальше на объекте будет вестись работа по подготовке к Кубку конфедераций.
Теги: Зенит-Арена
Сегодня, 20:06
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7
(0)
№7 Написал: Энтерпрайз (Сегодня, 22:08) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Болельщик812
То есть, стадион будет готов, но не проверен. Вспоминается что-то о потемкинских деревнях.
Проверят - окажется недоделан. Пара миллиардов на доработку.
А подготовка к КК - это ж минимум лярдов десять.

Интересно, анонсированный Валей "полстакана" в 2009-м году, первый матч, Зенит когда сыграет? Году к 25-му?

О!Оказывается дело не в клубной принадлежности,что даже болелы Зенита не все верят в хорошее окончание сказки!Вижу и вас достало это вешанье лапши на уши?
Регистрация: 3.09.2016
№6 Написал: Болельщик812 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:45) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Энтерпрайз
Останется только инфраструктуру вокруг стадиона доделать ,а это еще 10-15 миллиардов ,и два -три года работы.

Там всё есть давно.
Регистрация: 13.08.2015
№5 Написал: Энтерпрайз (Сегодня, 21:44) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Останется только инфраструктуру вокруг стадиона доделать ,а это еще 10-15 миллиардов ,и два -три года работы.
Регистрация: 3.09.2016
№4 Написал: Болельщик812 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:35) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
То есть, стадион будет готов, но не проверен. Вспоминается что-то о потемкинских деревнях.
Проверят - окажется недоделан. Пара миллиардов на доработку.
А подготовка к КК - это ж минимум лярдов десять.

Интересно, анонсированный Валей "полстакана" в 2009-м году, первый матч, Зенит когда сыграет? Году к 25-му?
Регистрация: 13.08.2015
№3 Написал: зеленая оса (Сегодня, 20:58) #
  • -2
  •  (2)

Но после КК закроется на реконструкцию
Регистрация: 10.03.2017
№2 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 20:52) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
На всякий случай год не указали?
Регистрация: 29.10.2010
№1 Написал: Кирилл мясо (Сегодня, 20:26) #
  • -2
  •  (8)

даешь 1 апреля
Регистрация: 15.02.2017
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