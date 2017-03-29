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Валерий Газзаев: российский футбол находится в системном кризисе

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев отметил низкое качество игры национальной команды в товарищеском поединке с бельгийцами (3:3).

"Игра национальной команды в очередной раз произвела удручающее впечатление. Качество футбола в исполнении России было очень низким, и итоговый результат 3:3 благодаря голам на последних минутах не должен вводить в заблуждение. Единственным по-настоящему светлым пятном стал стадион "Фишт" с полными трибунами и отличным полем. Но здесь нет ничего удивительного – ясно, что проблем с инфраструктурой в преддверии ЧМ-2018 не возникнет. В отличие от спортивных результатов. Надо признать, что российский футбол находится в системном кризисе. Считаю, давно пора поставить вопрос: кто же действительно виноват в том, что мы оказались в такой глубокой яме", – цитирует Газзаева "Спорт-Экспресс".
Теги: Газзаев Сборная России
Вчера, 23:11
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№6 Написал: Космос Россия (Вчера, 23:59) #
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В системном кризисе бл...ь А проще нельзя сказать-в Жoпе?
Регистрация: 13.07.2015
№5 Написал: Сибирячок (Вчера, 23:36) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Сибирь»
Ну да, Вот приехал к нам Газзаев и что? Денег привёз? Хуй там. Агитировать начал за Справедливую Россию. Нужен ему футбол, как же...пиздаболище


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№4 Написал: Campos Москва (Вчера, 23:25) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Блин, а я всё удивлялся, чего Газзаев по сборной проходится, хотя сам чуть ли не самым провальным тренером национальной команды был. Странно, да?!
Теперь дошло, он же в жёсткой оппозиции к Мутко за кресло РФС. Посему и топит против всех решений.
Регистрация: 26.12.2008
№3 Написал: sergey3709 (Вчера, 23:18) #
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Вопрос ставить уже поздно,давно пора ответить: Му-ко,пусть уважаемый ВГ угадывает
Регистрация: 26.01.2017
№2 Написал: Игорь Казьмин москва (Вчера, 23:17) #
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Уже 5 лет не смолкает этот нано политик от футбола. а чего перестал рассуждать о совместной лиги Россия -Украина. Лучше пусть вспомнит о разваленной ими....Газзаевыми ... футбольный клуб -Алания.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№1 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Вчера, 23:15) #
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Болеет за:
ЦСКА
Валерий Георгииевич, все знает.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
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