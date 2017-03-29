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Максим Белицкий: ситуация с посещаемостью некоторых арен ЧМ-2018 не выглядит радужно
Руководитель Международной школы спортивного менеджмента Максим Белицкий высказался относительно будущей посещаемости стадиона "Фишт" в Сочи и других арен ЧМ-2018.
"Постройка временных трибун на стадионе "Фишт" обоснована экономической необходимостью. Что касается безопасности, за ней у нас следят достаточно хорошо, а требования даже жёстче, чем в Европе. По будущему стадиона есть две точки зрения. С одной стороны, многие скептически относились к заполняемости хоккейной арены в городе, но результат и то, что делается в этом клубе, заслуживает уважения. Есть опыт того, что с нуля подняли целый вид спорта. Если пойти по такой же дороге и появится сочинский клуб, который будет играть в Премьер-Лиге, то обеспечить достойную посещаемость можно.
С другой стороны, до чемпионата мира остался год, а в некоторых городах-организаторах нет клубов, которые играют хотя бы в ФНЛ. "Мордовия" и "Балтика" сейчас находятся в зоне вылета. Получится, что в таких футбольных регионах, как Калининград, Нижний Новгород, Саранск, Волгоград и Сочи, не будет гарантированного выступления клубов в РФПЛ и ФНЛ. Пока ситуация не выглядит радужно и можно рассчитывать только на чудо", - цитирует Белицкого "Чемпионат.сом"
"Постройка временных трибун на стадионе "Фишт" обоснована экономической необходимостью. Что касается безопасности, за ней у нас следят достаточно хорошо, а требования даже жёстче, чем в Европе. По будущему стадиона есть две точки зрения. С одной стороны, многие скептически относились к заполняемости хоккейной арены в городе, но результат и то, что делается в этом клубе, заслуживает уважения. Есть опыт того, что с нуля подняли целый вид спорта. Если пойти по такой же дороге и появится сочинский клуб, который будет играть в Премьер-Лиге, то обеспечить достойную посещаемость можно.
С другой стороны, до чемпионата мира остался год, а в некоторых городах-организаторах нет клубов, которые играют хотя бы в ФНЛ. "Мордовия" и "Балтика" сейчас находятся в зоне вылета. Получится, что в таких футбольных регионах, как Калининград, Нижний Новгород, Саранск, Волгоград и Сочи, не будет гарантированного выступления клубов в РФПЛ и ФНЛ. Пока ситуация не выглядит радужно и можно рассчитывать только на чудо", - цитирует Белицкого "Чемпионат.сом"
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