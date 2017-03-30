Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лучший игрок 20 тура
Новости партнеров
Лента новостей:
17:00
Сергей Степашин: у Панченко зарплата в два раза меньше, чем у Погребняка, который сидит на лавке (4)
Сергей Степашин: у Панченко зарплата в два раза меньше, чем у Погребняка, который сидит на лавке (4)
15:54
Владимир Маркин: британские газеты даже не заморачиваются, чтобы их вбросы были похожи на правду
Владимир Маркин: британские газеты даже не заморачиваются, чтобы их вбросы были похожи на правду
09:37
Игорь Чугайнов: единственный козырь сборной в атаке – это быстрые выпады после отбора мяча (1)
Игорь Чугайнов: единственный козырь сборной в атаке – это быстрые выпады после отбора мяча (1)
02:52
Властимил Петржела: в "Зенит" купили какого-то левого корейца, однофамильца игрока сборной (17)
Властимил Петржела: в "Зенит" купили какого-то левого корейца, однофамильца игрока сборной (17)
Валерьян Панфилов принял участие в презентации ролика о Самаре
В Самаре состоялась презентация официального ролика о городе как организаторе Чемпионата Мира 2018 года, сообщает официальный сайт "Крыльев советов". Помимо посла Самары на ЧМ-18 Сергея Войтенко и других гостей, в мероприятии принял участие заслуженный ветеран самарского клуба Валерьян Панфилов.
"Все мы очень ждем Чемпионат. Самара была, есть и будет футбольным городом. Мы верим, что футбол в Самаре для людей всегда будет на первом месте и что наш город примет это яркое событие на высшем уровне", - сказал Панфилов.
Также на мероприятии обсуждались вопросы повышения туристической привлекательности Самары, афиша культурных событий к предстоящему Чемпионату и подготовка к проведению Кубка Конфедераций-2017.
"Все мы очень ждем Чемпионат. Самара была, есть и будет футбольным городом. Мы верим, что футбол в Самаре для людей всегда будет на первом месте и что наш город примет это яркое событие на высшем уровне", - сказал Панфилов.
Также на мероприятии обсуждались вопросы повышения туристической привлекательности Самары, афиша культурных событий к предстоящему Чемпионату и подготовка к проведению Кубка Конфедераций-2017.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.