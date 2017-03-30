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Валерьян Панфилов принял участие в презентации ролика о Самаре

В Самаре состоялась презентация официального ролика о городе как организаторе Чемпионата Мира 2018 года, сообщает официальный сайт "Крыльев советов". Помимо посла Самары на ЧМ-18 Сергея Войтенко и других гостей, в мероприятии принял участие заслуженный ветеран самарского клуба Валерьян Панфилов.

"Все мы очень ждем Чемпионат. Самара была, есть и будет футбольным городом. Мы верим, что футбол в Самаре для людей всегда будет на первом месте и что наш город примет это яркое событие на высшем уровне", - сказал Панфилов.

Также на мероприятии обсуждались вопросы повышения туристической привлекательности Самары, афиша культурных событий к предстоящему Чемпионату и подготовка к проведению Кубка Конфедераций-2017.
Сегодня, 18:13
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